Bilstein: Container-Lkw verirrt sich in der Dorfmitte

Der verirrte Lkw in der Straße Am Werth in Bilstein.

Bilstein. Ein schwerer Container-Lkw strandete am Donnerstagmorgen in einer Bilsteiner Wohnstraße. Das Wendemanöver misslang.

Ungewöhnlichen Besuch bekamen die Anlieger des Veischedebachs am Donnerstag in den frühen Morgenstunden. Ein Lkw mit Containerauflieger hatte sich gegen 5.30 Uhr in dem Burgort verirrt. Vermutlich hatte sich der ausländische Fahrer blind auf sein Navigationssystem verlassen. Dieses hatte ihn von der B 55 (Ortsdurchfahrt) über den Bilsteiner Markt in das Wohngebiet am Nochen und zurück Richtung Ortsmitte gelotst, bis er in der schmalen Straße Am Werth, die parallel zum Veischedebach hinter dem Hotel Bilstein verläuft, strandete. Der Versuch an der Einmündung der Straße „Baumschule“ zu drehen, gelang nur bedingt. Mindestens ein Hinweisschild wurde demoliert, so dass Anlieger die Polizei verständigten.

Der Lkw demolierte bei seinem Wendemanöver ein Schild. Foto: privar / WP

Holzabfuhr

Das eigentliche Ziel des Container-Lkw ist nicht bekannt, vermutlich gehört er zu der Flotte, die im Veischedetal geschlagenes Fichtenholz lädt, das für Übersee bestimmt ist. Dafür wurden in den letzten Wochen gleich mehrere neue Umschlagplätze in Betrieb genommen, u. a. am sogenannten Fuchsweg zwischen Bilstein und Bonzelerhammer.