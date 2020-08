Biggesee Open-Air: Cro und MoTrip rappen zum Auftakt

Olpe. Cro und MoTrip werden das Biggesee Open-Air 2021 in Olpe eröffnen. Die beiden Rapper gehören zu den erfolgreichsten Musikern Deutschlands.

Zwei der erfolgreichsten deutschen Musiker der vergangenen Jahre werden das Biggesee Open-Air 2021 eröffnen: Die Rapper Cro und MoTrip treten am 18. Juni auf dem Festival-Gelände in der Nähe von Olpe auf. Das gab der Veranstalter am Freitag auf seiner Facebook-Seite bekannt.

Tickets sind bislang nur für ausgewählte Fans im Pre-Sale erhältlich. So erhalten zum Beispiel diejenigen, die für das abgesagte Festival 2020 bereits Tickets erworben hatten, die Möglichkeit, ihre Gutscheine einzulösen, bevor die Eintrittskarten in den freien Verkauf gehen. Der reguläre Vorverkauf startet in einer Woche am Freitag, 28. August.

Cro gilt als Deutschlands erfolgreichster Rapper. Mit den ersten beiden Alben „Raop“ und „Melodie“ brach er sämtliche Rekorde. Als bisher jüngster Künstler nahm er ein MTV Unplugged Album auf. Im September 2017 erschien mit „tru.“ das bisher persönlichste Album von Cro, das in den Charts ebenfalls direkt auf den ersten Platz sprang.

MoTrip, als Mohamed El Moussaoui in Beirut geboren, floh mit seiner Familie 1989 wegen des damaligen Bürgerkriegs in seiner Heimat nach Deutschland. Seither lebt er in Aachen. Sein Debütalbum Embryo erschien 2012. Sein Durchbruch gelang ihm 2015 mit dem Titel „So wie du bist“.