Bergstraße in Olpe: Tempo 30-Zone nutzlos

Es sind die beiden Phänomene, die offenbar vielen Anwohner in unzähligen Innenstädten auf die Nerven gehen: Zu schnelles Fahren und zugeparkte Gehwege. So auch in der Olper Bergstraße. „Wir sind hier zwar Tempo 30-Zone, aber das interessiert die wenigsten“ ärgert sich Bärbel Neuhaus (74), die seit fast 45 Jahren in der Bergstraße wohnt. „Heute geht es noch“, fügt sie hinzu, „aber sonst ist das hier auch weitgehend zugeparkt.“ Deutlich mehr als 50 Autos stünden dann auf beiden Seiten der Fahrbahn, entweder ganz auf dem Gehweg oder halb. Alles in allem ein auf Dauer unhaltbarer Zustand.

Über 150 Jahre Bergstraße

Mit ihrer Meinung ist sie nicht allein. Irmgard Clemens (75) wohnt schon 48 Jahre hier, Josef Feldmann (77) sogar 54 Jahre. Anna Berg (51) ist zwar erst elf Jahre Bergstraßenbürger, kann aber von skurrilen Situationen berichten: „Bei uns klingeln manchmal Leute und beschimpfen uns, wie unmöglich wir vor dem Haus geparkt hätten. Dabei steht unser Auto in der Garage.“ Heißt: Die „unmöglichen Parker“ vor ihrem Haus seien ausnahmslos Fremdparker. Vermutlich Beschäftigte der benachbarten Hohensteinschule, oder Leute, die in die City wollten und keinen Parkplatz fänden. „Wenn wir ab und an nur für kurze Dauer am Straßenrand parken, ist die Gefahr groß, dass der Außenspiegel abgefahren wird. Ist schon dreimal passiert.“ Irmgard Clemens kann das leicht übertreffen: „Einem Nachbarn von mir haben sie schon sieben Mal den Außenspiegel abgefahren, und nur zwei haben sich gemeldet. Einmal hatte der Autobesitzer den Spiegel morgens wieder notdürftig dran repariert, abends war er schon wieder unten.“

Gemeinsam repräsentiert das Quartett über 150 Jahre Bergstraßenerfahrung. Von kurzfristigen Eindrücken kann also nicht die Rede sein.

Eigentlich gut zu sehen, aber das Tempo 30-Schild wird offenbar von vielen Autofahrern in der Bergstraße ignoriert. Foto: Josef Schmidt / WP

„Es wird hier von der Polizei zwar kontrolliert“, bestätigt Josef Feldmann, „aber zu selten. An Tempo 30 hält sich hier kaum jemand.“ Ob Maßnahmen wie Fahrbahnverengungen oder Schwellen eine Lösung wären? „Schwer zu sagen.“

Fahrbahnquerung gefährlich

Irmgard Clemens: „Bei mir im Nachbarhaus leben Behinderte, die morgens auf der gegenüberliegenden Straßenseite in den Bus einsteigen müssen. Das ist manchmal kaum möglich, so wird hier gerast.“

Was keiner der vier Bergstraßenbewohner versteht, ist, dass ein Tempo 30-Schild zwar am Kopf der Straße bei der Einmündung Hohensteinstraße stehe, aber nicht unten am Fuß, in der Nähe der Hohensteinschule. „Der Bürgermeister hat mir zwar versprochen, dass hier ein Messwagen hinkommt und ein Smiley-Gerät, das den Vorbeifahrenden ihre Geschwindigkeit zeigt, aber bis jetzt ist nur die Vorrichtung da. Ob das was bringt?“, zieht Bärbel Neuhaus die Schultern hoch. Ihr Vorschlag wäre: „Man sollte eine Einbahnstraßenlösung versuchen, hier in der Bergstraße und in der Josefstraße.“ Dann werde wenigstens der nervende Begegnungsverkehr unterbunden. Denn: „Die rasen hier ja hin und her. Wenn Schulkinder wegen parkenden Autos auf die Fahrbahn ausweichen, ist das gefährlich. Manchmal kriege ich das mit. Dann sage ich denen: Bleibt um Gottes willen auf dem Bürgersteig.“

Bergstraße im Blick Peter Püttmann, Leiter des Olper Ordnungsamtes , versichert auf Anfrage: „Wir haben die Bergstraße wie viele andere Straßen auf dem Schirm.“ Parken sei vielerorts ein Problem. Das Ordnungsamt toleriere das Parken an oder auf dem Gehweg, wenn Fußgänger, beispielsweise mit Kinderwagen oder Rollator, nicht behindert würden. Das Smiley-Gerät werde demnächst in der Bergstraße errichtet, aber nur für einen gewissen Zeitraum. Püttmann: „Die Stadt besitzt vier dieser Geräte, die im Wechsel in immer anderen Straßen aufgestellt werden.“

Bärbel Neuhaus vermutet, was viele Bewohner der Straßen am Rand der Innenstadt befürchten: „Es gibt in der Stadt einfach zu wenig Parkplätze. Rund ums Krankenhaus, an den Schulen, in den Einkaufsstraßen.“ Dort müsse dringend Abhilfe geschaffen werden. An eine baldige Besserung glaubt sie eher nicht: „Wenn der neue Wohnkomplex der Wohnungsgenossenschaft in der Jahnstraße da oben fertig ist, wird das hier noch schlimmer.“