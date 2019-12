Benderscheids Rollender Bauernladen verabschiedet sich

Das werden die Freunde qualitativ hochwertigen Schweine- und Rindfleisches sowie von Wildspezialitäten bedauern: Bettina Engels, Bedienung des Rollenden Bauernladens Benderscheid klappte am Mittwoch Mittag gegen 13 Uhr zum letzten Mal Theke und Auslage zu und machte sich auf den Heimweg nach Reichshof. Der Rollende Bauernladen auf dem Olper Wochenmarkt war somit Geschichte. Der Bauernladen Benderscheid gehörte zu den Gründungs-Anbietern des vor 19 Jahren ins Leben gerufenen Marktes in Olpe. Jetzt zieht sich der Anbieter zurück. Seniorchef Helmut Benderscheid bestätigte auf Anfrage, dass er mit 70 Jahren etwas kürzer treten wolle. Der Rollende Bauernladen ist auch auf anderen Märkten vertreten.

Extensive Fleischwirtschaft

Der Verkaufswagen aus Reichshof war ein beliebter Anlaufpunkt für Freunde von Fleisch aus extensiver Fleischwirtschaft. Benderscheid: „Wir düngen nicht, wir spritzen nicht, und unsere Tiere bekommen kein Kraftfutter, wachsen also auch langsamer.“ Zudem bot Benderscheid Spezialitäten vom Wild an und hatte Wurst und Käse in der Auslage, die Wurst, so Benderscheid, zu 99 Prozent aus eigener Herstellung.

Mittwochs von 9 bis 13 Uhr

Am Mittwoch kümmerte sich Benderscheid-Bedienung Bettina Engels zum letzten Mal um die Wünsche der Kunden, die den Abschied bedauerten. Immer mittwochs von 9 - 13 Uhr ist der Wochenmarkt auf dem Kurkölner Platz geöffnet. Bäuerliche Direktvermarkter aus dem Kreis Olpe und den Nachbarkreisen präsentieren ihr Produktangebot. Ein besonderer Service des Bauernmarktes ist das „Rezept des Monats“. Jeden Monat können die Kunden kostenlos zwei Rezepte mit nach Hause nehmen. Die Rezepte liegen an den Ständen aus und werden außerdem auf der Homepage des Bauernmarktes veröffentlicht.

Hofladen in Sterzenbach

Wer trotz des Abschiedes aus Olpe nicht auf Benderscheids Fleisch verzichten will, kann übrigens den Hofladen direkt am Bauernhof in Sterzenbach besuchen, der mittwochs, donnerstags und freitags geöffnet ist.