Bekommt Biekhofen im Jahr 2021 seinen eigenen Dorfplatz?

Ein kleiner Dorfplatz mit Sitzgelegenheit fehlt den Bewohnern aus Biekhofen noch. Doch das könnte sich im übernächsten Jahr ändern. Zumindest haben sich die Fraktionen der Hansestadt Attendorn darauf verständigt, dass für die Planungen eines solchen Platzes 50.000 Euro im Haushalt 2020 festgesetzt werden mögen. Einen entsprechenden Antrag seiner Partei trug SPD-Fraktionschef Uli Bock am Montagabend im Umwelt- und Planungsausschuss vor. „In den vergangenen Jahren hat sich das Erscheinungsbild Biekhofens stark verändert. Insbesondere hat die Entwicklung des Baugebietes (...) zu einer wesentlichen Veränderung des Ortsbildes beigetragen, viele Neubürger sind hinzugezogen“, heißt es in der Begründung. Nun sei es beispielsweise wichtig, diese Neubürger zu integrieren, wobei ein gemeinsamer, identitätsstiftender Dorfplatz eine gute Möglichkeit sei.

Als Standort bietet sich laut SPD-Antrag der Bereich an der Einmündung Bachschwinde/Biekhofer Straße an, dort könnte auch der Bachlauf offengelegt werden. In einem ersten Schritt, so Bock, solle eine detaillierte Planung unter Beteiligung der dörflichen Verein und Anwohner entwickelt und in einer Bürgerversammlung vorgestellt werden. Die eigentliche Umsetzung sei dann für 2021 angedacht.