Regale einräumen, kassieren, beraten und immer ein offenes Ohr für die Kunden haben: ein abwechslungsreicher Job, bei dem jeder Arbeitstag anders gelagert ist. Auch deswegen hat sich Niklas Hochstein aus Attendorn für einen Werdegang im Einzelhandel entschieden. Der 21-Jährige befindet sich aktuell im dritten Lehrjahr in seiner Ausbildung bei Lidl, möchte sich danach weiterbilden, um später auch mal eine Filiale stellvertretend leiten zu können. Derzeit arbeitet er in der Lidl-Filiale Drolshagen . Dass er die Marke „Lidl“ authentisch vertreten kann, hat Niklas bereits gezeigt, denn: Er ist eines der Werbegesichter für die Ausbildung bei Lidl Deutschland.

Der Botschafter

„Für unsere Personalkampagnen ist es wichtig, unserem Team ein Gesicht zu geben“, sagt Lidl-Personalleiterin Karen Kromberg. Deswegen rufe die zentrale Personalverwaltung am Hauptsitz in Neckarsulm bei Heilbronn regelmäßig bundesweit dazu auf, dass sich interessierte Kollegen als Botschafter bewerben können. „Bei bestimmten Projekten, wie zum Beispiel der Arbeitgebermarke ‘Lidl muss man können’, wählen wir unsere Mitarbeiter aktiv aus“, erklärt Kromberg.

So sei im Fall von Niklas eines Tages der Vertriebsleiter in die Filiale nach Valbert gekommen und habe ihn gefragt, ob er sich vorstellen könne, ein Teil der zukünftigen Werbekampagne für die Ausbildung bei Lidl Deutschland zu sein. „Ich fand, das hörte sich ganz interessant an. Zumal ich jemand bin, der immer alles mitnehmen möchte. Man bekommt ja auch nicht jeden Tag so eine Chance“, sagt Niklas und schickte kurzerhand ein paar Fotos von sich sowie ein kurzes Bewerbungsvideo per E-Mail an die Personalverwaltung. „Drei Tage später wurde mir mitgeteilt, dass ich für die Kampagne genommen wurde und ich mich in der nächsten Woche auf den Weg nach Hamburg für die Dreharbeiten machen darf“, erinnert sich Niklas.

Die Auswahl

Niklas als Frischebeauftragter in der Obst- und Gemüseabteilung. Foto: Privat

Klingt nach einer märchenhaften Geschichte, bei der das Model zufällig von einem Talentscout entdeckt wurde. Ganz so willkürlich ist es dann aber doch nicht abgelaufen. „Wir suchen für solche Kampagnen immer Mitarbeiter, die sympathisch und authentisch sind. Menschen, die keine große Scheu vor der Kamera haben und Lust haben, Lidl nach Außen zu repräsentieren. Und obwohl Niklas noch relativ frisch bei uns war, machte er als Azubi einen super Eindruck. Er kann Leute begeistern“, meint Kromberg. Dementsprechend wurde Niklas als Botschafter vorgeschlagen – und das gerade mal drei Monate nach Ausbildungsbeginn.

Die Produktion

Zu den Dreharbeiten nach Hamburg kamen Lidl-Mitarbeiter aus ganz Deutschland und aus den verschiedensten Unternehmensbereichen. „Ich war zum Beispiel mit einer anderen Auszubildenden aus Bayern in einem Team. Wir haben zusammen Fotos gemacht, verschiedene Posen ausprobiert und kurze Videos gedreht, in denen wir Ausschnitte aus unserem Arbeitsalltag nachgestellt haben“, erzählt Niklas. Auch das Videoportal „TikTok“ – besonders beliebt bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen – ist mittlerweile ein wichtiger Kanal, der regelmäßig bespielt wird. „Wir bekommen auch schon mal Vorschläge von der Personalverwaltung in Neckarsulm, was gerade im Trend ist und ob wir dazu nicht mal ein kurzes Video machen möchten.“

Die Veröffentlichung

Und wie ist das so, sich selbst auf einem Flyer zu sehen, der in allen deutschen Lidl-Filialen ausliegt? „Ich habe mich riesig gefreut und war stolz“, erinnert sich Niklas an den Moment zurück, als er zum ersten Mal den Flyer in den Händen hielt. Ein paar Tage später sei dann ein ganzer Stapel in der Filiale angekommen. „Mir war anfangs gar nicht bewusst, wie groß das wird. Auch als ich mal in den Lidl-Filialen in Köln, München und Berlin war – überall war dieser Flyer.“

Die Ausrichtung

Seit Mitte 2019 ist Niklas eines der Werbegesichter für Lidl und somit ein junger Botschafter für das Unternehmen. Wie oft er in Online-Anzeigen, auf Flyern oder Plakaten zu sehen ist, hängt auch immer davon ab, welche Kampagne derzeit aktuell ist. „Die Kampagne, in der ich vorkomme, hat den Schwerpunkt Ausbildung und ist dementsprechend in der Bewerbungsphase vor dem Ausbildungsstart am 1. August präsent“, erklärt Niklas. In der aktuellen Corona-Krise werden jedoch in erster Linie Mitarbeiter gesucht, die den Arbeitsalltag entlasten sollen, sodass derzeit eine andere Kampagne greift, die sich an ausgelernte Kräfte richtet. „Tatsächlich wird Niklas aber bei verschiedenen Social-Media-Kanälen, in den Filialen und auf Handzetteln immer mal wieder seinen Platz finden“, so Kromberg.

Die Verantwortung

„Was wir als Azubis bei Lidl geboten bekommen, ist nicht selbstverständlich“, findet Niklas. „Wir dürfen recht früh Verantwortung übernehmen und werden dementsprechend darauf vorbereitet. Ich wurde zum Beispiel schon am Ende meines ersten Lehrjahres darin eingearbeitet, eine Schicht zu leiten.“ Und obwohl er sich immer noch in der Ausbildung befindet, übernimmt er mittlerweile rund zwei Mal die Woche die Tagesvertretung für den stellvertretenden Filialleiter.

Für Niklas ist das keineswegs überfordernd, sondern ein Vertrauensbeweis, den sein Arbeitgeber ihm entgegenbringt. „Ich bin super zufrieden bei Lidl“, sagt er. Und wer weiß: Vielleicht qualifiziert sich Niklas mit dieser Grundeinstellung für eine weitere Lidl-Werbekampagne.

>>> PERSONALLEITERIN KAREN KROMBERG: „ES GIBT VIELE MÖGLICHKEITEN“