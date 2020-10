Olpe: Stau nach Unfall auf der A 4 löst sich langsam auf

Bei dem Unfall wurde eine Person eingeklemmt, die Räumungsarbeiten dauern an.

Olpe/Wenden. Nach einem Unfall war die A 4 bei Olpe voll gesperrt, jetzt läuft er langsam wieder.

Die Autobahn A 4 ist am Morgen gegen 11 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Olpe-Süd und der Anschlussstelle Reichshof-Eckenhagen nach einem Unfall in Fahrtrichtung Köln voll gesperrt worden. Mittlerweile läuft der Verkehr wieder über den Standstreifen, der drei Kilometer lange Stau wird sich nun langsam auflösen Zum Unfallhergang gibt es noch keine Informationen, die Unfallaufnahme durch die Polizei dauert an.