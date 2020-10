Auszeichnung für Sondern: NRW-Wanderbahnhof 2020

Sondern. Strahlende Gesichter in Sondern: Der Seebahnhof darf sich NRW-Wanderbahnhof 2020 nennen. Warum? Hier mehr.

Durchweg strahlende Gesichter am Freitagnachmittag im Regionale-Vorzeigedorf Sondern. Und das nicht ohne Grund: Denn aus dem NRW-Verkehrsministerium hatte Abteilungsleiter Dirk Günnewig den Weg ins Sauerland gefunden, um eine Auszeichnung zu überreichen. Der See-Bahnhof ist ab sofort offiziell der „NRW-Wanderbahnhof 2020“.

Günnewig vertrat seinen Chef, Minister Hendrik Wüst, der eigentlich sein Kommen angekündigt hatte, aber nach den Worten Günnewigs wegen einer Videokonferenz aller Verkehrsminister verhindert sei.

Das tat der Stimmung im Restaurant-Café „Seeterrassen“ keinen Abbruch, und Moderatorin Natascha Kempf-Dornseifer nutzte die gute Laune, mit ihren Fragen an die Gäste herauszufinden, was denn den Bahnhof Sondern so preiswürdig mache.

Mit dabei neben Günnewig und zahlreichen Gästen aus Sondern und Umgebung Olpes Bürgermeister Peter Weber und der fernsehbekannte Wanderpapst Manuel Andrack aus Köln, auch Pate der Aktion.

Auszeichnung mehr als verdient

Andrack ließ es sich wie Günnewig nicht nehmen, nach der Übergabe der Plakette den durch Sondern führenden Franz-Hitze-Wander- und Erlebnispfad direkt unter die Sohlen zu nehmen. Für Andrack war es keine Überraschung, dass Sondern den Preis erhalten habe: „Hier ist das vorhanden, was für Wanderer wichtig ist. Die lückenlose Markierung des SGV und die Anbindung an die Bahn sorgt für eine entspannte Anreise und dafür, dass man nach der Wanderung sein Belohnungsbier ohne Reue genießen kann.“ Eine besondere Attraktion für jeden Wanderer sei Wasser. Und der nahe gelegene Biggesee biete genau diesen Anziehungsfaktor: „Jeder Wanderer liebt es, am Wasser entlang zu gehen.“

Dirk Günnewig hob hervor, dass Wandern einen enormen Aufschwung erfahre. Ein Preis wie der „NRW-Wanderbahnhof“ diene dazu, die Attraktionen, die vorhanden seien, bekannter zu machen. Die Gründe, warum der Kreis Olpe nach Altenhundem 2012 jetzt den zweiten prämierten Bahnhof habe, lägen auf der Hand: „Das liegt hier perfekt, die Schiffe, der Zug, ein Kiosk, das Wanderwegenetz.“ E-Bikes könnten geladen werden, ein Spielplatz sei vorhanden, ansprechende Gastronomie. Sein Fazit: „Diese Auszeichnung hat der Bahnhof in Sondern mehr als verdient.“

Bürgermeister Peter Weber reichte das Lob für das neu gestaltete Bahnhofsumfeld im Zuge der Regionale gleich weiter: „Mein Vorgänger Horst Müller und Bauamtsleiter Bernd Knaebel haben sich viele Jahre dafür eingesetzt, ich durfte es dann 2018 einweihen.“ Auch Weber bewertete die Auszeichnung als verdiente Anerkennung für das, was sich in Sondern bewegt habe.

Weber-Wunsch Richtung Köln

Gleichzeitig hob er hervor, dass der Bahnverkehr nicht nur im Tourismus immer wichtiger werde. Die ÖPNV-Anbindung von Sondern spiele für den Preis sicherlich eine wesentliche Rolle, da viele Angebote miteinander verknüpft werden könnten. Weber: „Wir würden uns wünschen, wenn mehr Gäste die Bahn nutzen würden,“ Das sei gerade für Sondern wichtig, das an Wochenenden über einen starken Pkw-Verkehr touristischer Gäste klage.

Ein Fernziel in Sachen ÖPNV hatte Weber dann auch noch parat. Er wünsche sich, dass die Bahnverbindung von Olpe Richtung Gummersbach und Köln doch irgendwann wieder reaktiviert werde. Wobei ihm der Kölner Manuel Andrack sofort beipflichtete.