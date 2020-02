Auf den Spuren der Heiligen Agatha in Olpe

In der Kapelle in Thieringhausen ist es vor allem eine Figur, die den Blick des aufmerksamen Betrachters auf sich zieht: die der Heiligen Agatha, deren Gedenktag am heutigen 5. Februar gefeiert wird.

Als Teil des Altarretabels von 1701 zeigt sie sich - neben der heiligen Barbara und dem Johannes vor der Lateinischen Pforte - mit einem Tablett in der linken Hand und darin liegend ihre Brüste. Nun ist diese Art der Agatha-Darstellung nicht selten. Und erst recht ist sie nicht ungewöhnlich für den Barock, der dramatischen Realismus und intensive Emotionen betont. Man war in dieser Stilepoche wenig zurückhaltend, so gar nicht prüde und scheute sich nicht, das Heilige möglichst eindringlich zu machen. So zeigen auch die berühmtesten Gemälde und Skulpturen der Agatha, beispielsweise von dem Maler Tiepolo (†1770) oder dem Bildhauer Straub (†1784), die abgetrennten Brüste als das Symbol ihres Martyriums.

Bemerkenswert ist indes ein anderes Detail: der von Jobst Edmund von Brabeck gestiftete Altar wurde einst für die Olper St. Martinus-Kirche errichtet und zeigt die einzige barocke Agatha-Figur, die der Innenausstattung der Olper Pfarrkirche zugeordnet werden kann. Heute aber sieht man in St. Martinus keine derartige Darstellung der Heiligen mehr. Dabei haben hier vor 355 Jahren, also in der Zeit des Hochbarocks, der Bürgermeister und der Rat erstmals das Agatha-Gelübde abgelegt. Mit dieser jahrhundertealten Tradition, der man bis heute treu ist - Ausnahme war die Zeit des Nazi-Terrors, in denen der Kirchenvorstand diese Aufgabe übernahm - ist die Kreisstadt sozusagen das Zentrum der Agatha-Verehrung im hiesigen Raum.

Geschichtlicher Hintergrund

Die jüngste Darstellung der Agatha in der Pfarrkirche. Das Gemälde ist eines von vieren des Italieners Künstlers Ippazio Fracasso. Foto: Birgit Engel / WP

Tatsächlich ist im Sauerland respektive im Kreis Olpe die Agatha eine der populärsten Heiligen überhaupt. Allerlei Spuren der Verehrung, vornehmlich gegen Feuersnöte, finden sich in den hiesigen Dörfern und Städten.

Sie ist Kirchenpatronin und Schutzpatronin, ihr sind Glocken geweiht, sie gibt es in der sakralen Kunst in zahlreichen Gotteshäusern und früher selbst an den großen Bauern- und Bürgerhäusern. In Attendorn ist die Agatha Patronin der Schmiedezunft, der Kult um sie schon seit Mitte des 17. Jahrhunderts bekannt und wird bis heute gefeiert. Aus früheren Jahrhunderten bekannt, indes vergessen, sind Gelübde in Wenden oder Drolshagen. Nirgends aber feiert man in solch beeindruckender Ausgestaltung wie in der Kreisstadt. Mit Fasten- und Abstinenztag, Almosen geben, Betstunden, morgendlichem Gottesdienst und abendlicher Festpredigt und Lichterprozession.

Unter Kaiser Decius gelebt

Agatha, eine schöne junge Christin aus dem sizilianischen Catania und wohlhabendem Haus, lebte im 3. Jahrhundert unter Kaiser Decius, der am bekanntesten durch seine Christenverfolgung wurde.

Die Geschichte jedenfalls erzählt, dass Agatha das Werben des heidnischen Statthalters Quintianus nicht erhörte, was diesen so erboste, dass er ihr die Brüste abreißen und Agatha schließlich in glühenden Kohlen wälzen ließ. Szenen, die nicht nur in der einschlägigen Kunst eine führende Rolle einnehmen.

In Süddeutschland und Österreich wird beispielsweise Agatha-Brot gebacken. Es hat die Form einer Brust. Und Catania ist für seine „minni di virgini“, übersetzt Jungfrauenbrüste, bekannt. Eine Art große Praline, garniert mit einer Kirsche.

Die der Agatha in St. Martinus

Sandsteinstatue der Agatha aus den 1930er-Jahren an der linken Seitenwand von St. Martinus. Sie gehörte einst zu den Turmfiguren. Foto: Birgit Engel / WP

Sakrale Kunst aus dem Barock oder gar früheren Zeiten, wie beispielsweise die spätgotische Kreuzigungsgruppe, finden sich in St. Martinus selbst wenig. Wie gesagt, auch eine barocke Darstellung der Agatha mit dem auf dem Tablett liegenden Brüsten sucht man vergeblich. Die innenarchitektonische Ausstattung von St. Martinus entspricht vor allem dem Zeitgeschmack aus der Zeit des Neubaus 1907 und der verschiedenen Renovierungen ab den 1950er-Jahren. Vor dem Nordportal der Olper Pfarrkirche kündet von dem Stellenwert der heiligen Agatha, die neben Martinus und Rochus Stadtpatronin ist, eine moderne lebensgroße Statue aus vergoldeter Bronze. Sie wurde 1979 von dem Bildhauer Josef Baron (†2020) in Unna) entworfen, mit dessen Arbeiten auch der Chorraum ausgestattet ist. In schlichter gerader Haltung, in ebenso schlichtem Gewand und in der Hand ein Kreuz, steht sie auf einer Säule, an der vier Bronzetafeln Schutz vor Feuer, Hunger, Wasser und Flucht erbitten.

Betritt man die Pfarrkirche selbst, findet man linksseitig eine überlebensgroße Agatha aus Sandstein, in der rechten Hand die Marterzange, in der linken die Siegespalme. Hier werden am 5. Februar Kerzen und Blumen aufgestellt. Sie gehört zu den Figuren, die für den Neubau der Kirche Anfang des 20. Jahrhunderts von dem Grevenbrücker Bildhauer Matthias Beule (†1921) angefertigt wurden und bis in die 1930er-Jahre die zwei Türme zierten. Zu ihrem eigenen Schutz kamen sie dann in das Innere der Kirche.

Neben der Steinfigur hängt die jüngste Darstellung der Agatha, ebenfalls mit Zange und Palme: ein Gemälde von dem Italiener Ippazio Fracasso. Es zog 2008 in die Kirche ein. An der Wand des linken Querschiffs ist die Agatha dann noch einmal zu sehen. 1958 entstand hier von dem in Meschede lebenden Künstler Fred Eckersdorff (†2003) ein Mosaik, das die Agatha im Kerker zeigt, wo ihr Petrus erscheint. Linien symbolisieren Gitter, der Hexenturm, St. Martinus und St. Marien sowie ein Bürgerhaus die große Tradition und den weltlichen Bezug der Verehrung in Olpe.

Kapelle im Engelsturm

Auf einer Reise auf den Spuren der Agatha rund um St. Martinus sind noch zwei weitere Entdeckungen zu machen: Im Engelsturm befand sich dereinst eine kleine Agatha-Kapelle, errichtet 1965. Die dort aufgestellte Statue - sie trug ebenfalls das Brust-Attribut - wurde 1973 gestohlen.

In den 1980er-Jahren fand man dann auf dem Dachboden des alten Pfarrhauses eine barocke Anziehfigur der Agatha, die auf Prozessionen mitgetragen wurde. Bemerkenswert: Die auf einem Tablett liegenden abgeschnittenen Brüste erregten angeblich Anstoß und wurden, von wem auch immer, entfernt.