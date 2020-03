Elisa Nudo ist zweifache Mutter und arbeitet in einer Produktionsfirma. Wenn sie nach ihrem vierstündigen Arbeitstag ihre Kinder von der Schule abholt, beginnt ihre große Leidenschaft: Das Kochen und Backen. „Ich koche jeden Tag frisch und backe mindestens alle zwei Tage“, erzählt die Attendornerin. Inspiriert durch ihre Familie italienscher Herkunft und vor allem durch ihre Großmutter, hat die 32-Jährige schon in jungen Jahren mit dem Hobby angefangen. Ihr großer Traum: Die Leidenschaft zum Beruf machen.

„Mit elf Jahren habe ich mein erstes Brot selbst gebacken“, sagt sie und wirkt ein wenig stolz. Ihre Familie habe das Kochen und Backen geliebt. „Ich fand es immer toll, dabei zuzusehen, wie die Gerichte entstehen und wie man verschiedene Rezepte umsetzt.“ Ihre Großmutter sei teilweise um drei Uhr in der Nacht aufgestanden, um italienische Gnocchis zu kochen. „Dann hat sie mich immer geweckt und gefragt, ob ich ihr helfen möchte“, erzählt sie lachend. Selbstverständlich habe sie sich die Chance nicht entgehen lassen und fleißig mitgeknetet, auch wenn sie danach Muskelkater in den Armen hatte.

Das ist die Frau hinter den Kreationen. Foto: Sophie Beckmann/

„Ich war von diesen hausgemachten Sachen einfach begeistert.“ So habe sich ihr Hobby dann entwickelt; und heutzutage ist es viel mehr als nur ein Hobby. Die zweifache Mutter backt und kocht für Familienfeiern, Geburtstage und andere besondere Anlässe. Noch dazu hat sie im Mai 2018 ihre eigene Facebook- und Instagramseite ins Leben gerufen „Ellis Kreationen“.

„Sechs Stunden sind gar nichts“

Für manche Torten steht Elisa Nudo insgesamt rund zwei Tage in der Küche. Besonders, wenn es um Fondant geht. Aus der Zuckermasse zaubert die 32-Jährige ganz verschiedene Formen und Figuren. Doch diese brauchen enorm viel Zeit, um zu trocknen. „Sechs Stunden sind gar nichts“, verrät sie unserer Redaktion und hat dabei ein verschmitztes Grinsen auf den Lippen. Für ihre Teddy-Torte habe sie nämlich zweieinhalb Tage gebraucht, doch jede Minute genossen.

Sie steckt viel Herzblut in ihre Rezepte. „Es war viel Arbeit, die Torte in die Form eines Teddys zu bringen, und mit der Creme das ganze aussehen zu lassen wie Teddy-Fell. Denn das Besondere ist der 3D-Effekt“, erklärt Elisa. Aber Ende gut, alles gut. „Auf diese Kreation bin ich wirklich sehr stolz, und meine Kinder haben die Teddy-Torte geliebt.“ Ihre beiden Mädchen waren schon fast traurig, als der Teddy angeschnitten wurde.

So sieht die 3D-Teddybär-Torte aus. Foto: Elisa Nudo

Große Ziele, viele Träume

Ein eigenes Rezeptbuch, ein Rezeptkalender, eine Kochschürze und vieles mehr möchte Elisa Nudo noch in die Tat umsetzen. Mit ihrer Facebook- und Instagramseite „Ellis Kreationen“ hat sie den ersten Schritt bereits geschafft. „Ich habe so viel positives Feedback bekommen, das hat mich wirklich sehr aufgebaut und gefreut“, sagt sie. Viele Menschen fragen sie häufig über soziale Netzwerke nach Tipps, Tricks und Rezepten. „Ich möchte die Leute dazu animieren, Dinge auszuprobieren und selbst zu machen. Auch bei mir geht manchmal etwas schief, aber aus Fehlern lernt man.“ Die Attendornerin möchte zeigen, dass Kochen und Backen meist gar nicht so kompliziert ist, wie viele anfangs vielleicht denken. Viele Rezepte können mit wenigen und vor allem günstigen Lebensmitteln frisch zubereitet werden, erklärt sie.

Ein weiteres Ziel in ihrem Leben ist, mit ihrer Leidenschaft Geld zu verdienen. „Das ist mein Traum“, sagt die 32-Jährige. Genaue Vorstellungen hat sie auch schon; und zwar von ihrem Rezeptkalender: Passend zum Monat und zur Jahreszeit möchte Elisa entsprechende Rezepte dort mit schönen Bildern platzieren. Und das sogenannte I-Tüpfelchen wäre ihr erstes und ganz eigenes Kochbuch. Die eigene Kochschürze hat sie schon; schlicht und schwarz mit einem weißen Schriftzug in der Mitte.

Abschließend verrät uns die gebürtige Italienerin, dass schon bald ihre eigene Homepage an den Start geht. Und wenn es vorab schon Fragen gibt, steht Elisa Nudo immer gerne zur Verfügung.