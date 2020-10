Attendorner Autozulieferer Gedia baut zweites Werk in USA

Attendorn. Attendorner Unternehmen investiert rund 85 Millionen US-Dollar im Bundesstaat Georgia. Rund 200 Mitarbeiter sollen eingestellt werden.

Der Attendorner Automobil-Zulieferer Gedia, Spezialist für Karosserie-Komponenten, wird eine weitere Produktionsstätte in den USA errichten. Das Unternehmen investiert 85 Millionen US-Dollar in einen Neubau und in Spezialmaschinen auf einem mehr als 200.000 Quadratmeter großen Grundstück im Großraum Dalton in Whitfield County/Bundesstaat Georgia. 200 Arbeitsplätze sollen dort mittelfristig entstehen.

Für das Unternehmen mit Sitz in Attendorn wird es der zweite Standort in den USA, nach Michigan im Norden nun Georgia im Südosten, und insgesamt das neunte Werk. „Diese Großinvestition in den USA macht deutlich, dass wir auch in Coronazeiten an strategisch wichtigen Unternehmensentscheidungen festhalten und damit die Voraussetzung schaffen, gestärkt aus der Krise hervorzugehen“, fasst Jürgen Hillesheim als Vertreter der Familiengesellschafter zusammen.

US-Markt noch besser bedienen

Durch die zentrale Lage im Nordwesten des Bundesstaates Georgia könnten die Kunden an den umliegenden Hersteller-Standorten bestmöglich betreut und beliefert werden. „Dieses Projekt ist für Gedia ein wesentlicher Schritt in die Zukunft. Wir freuen uns, diesen Schritt gemeinsam mit dem Staat Georgia zu unternehmen. Durch die räumliche Nähe zu den Automobilherstellern im Süden der USA können wir den amerikanischen Markt noch besser bedienen“, sagt Markus Schaumburg, Geschäftsführer der Gedia Automotive Gruppe.

In dem geplanten Werk wird modernste Gedia-Technologie in der Serienproduktion eingesetzt. In der internationalen Entwicklung sei dies ein weiterer technologischer Meilenstein. „Das Herzstück unseres Werks in Whitfield County wird die Warmumformlinie sein. Wir können sowohl unser Produktportfolio als auch unsere Wertschöpfungskette für einen sich ständig weiterentwickelnden Automobilmarkt erweitern“, so Helmut Hinkel, ebenfalls Geschäftsführer der Gedia Automotive Gruppe.

Für das erste dort laufende Projekt wird Gedia modernste Umformprozesse und automatisierte Schweißverfahren einsetzen, um Teile für ein Elektrofahrzeug im Premiumsegment herzustellen. Die Produktion wird voraussichtlich im dritten Quartal 2021 beginnen.

Für diese Fahrzeuglinie werden Bauteile mit der Gedia-Technologie sowohl in Deutschland als auch in den USA hergestellt. Die technologische Entwicklung und das Projektmanagement werden am Hauptstandort in Attendorn ausgeführt. „Internationalisierung bei Gedia bedeutet immer die Sicherung der lokalen Arbeitsplätze unter Nutzung neuer Technologien“, so Markus Schaumburg.

Dank vom Kommissar

Das neue Werk in den USA wird auf einem „GRAD“-zertifizierten Grundstück im Carbondale Business Park in Dalton gebaut. Das „GRAD“-Programm bietet Investoren zurzeit mehr als 60 zertifizierte Grundstücke in Georgia an, die für die industrielle Verwendung geeignet sind und bei denen bereits vor Veröffentlichung und Angebot vielfältige Untersuchungen durchgeführt werden. Für einen potenziellen Investor ergeben sich daraus erhebliche Vorteile gegenüber einem nichtzertifizierten Grundstück, verbunden mit einem deutlich verminderten Risiko. Der Prozess der „GRAD“-Zertifizierung in Zusammenarbeit mit dem Georgia Department of Economic Development ist eine Methode zur Unterstützung des lokalen Wirtschaftswachstums und der industriellen Entwicklung einer Region, gleichermaßen vorteilhaft für lokale Arbeitsmarktförderung und Investoren.

Der Kommissar des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung in Georgia, Pat Wilson, besuchte kürzlich Gedia in Attendorn, um in der letzten Phase des Entscheidungsprozesses ein Gespräch mit allen Beteiligten zu führen. „Ich freue mich sehr, persönlich, aber mit einem sicheren Abstand, hier zu sein. Ich danke Gedia, dass sie sich für den Bau ihres ersten Werks im Südosten der USA für Georgia entschieden haben.“