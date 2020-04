Attendorn: Zug erfasst jungen Mann am Industriegebiet Biggen

Eine Regionalbahn (hier ein Symbolbild) erwischt am frühen Mittwochmorgen einen jungen Mann in Attendorn. Dessen Zustand ist kritisch.

Attendorn. Schlimmer Unfall in Attendorn: Als ein junger Mann die Bahngleise im Industriegebiet Biggen überquert, kommt es zum Zusammenstoß.

Ein junger Mann ist am frühen Mittwochmorgen in Attendorn von einer Regionalbahn erfasst und dabei schwer verletzt worden. Offenbar wollte der 20-Jährige mit afghanischen Wurzeln gegen 7 Uhr laut unseren Informationen am Industriegebiet Biggen eine Abkürzung zum Betriebsgelände der Firma HMT (Heldener Metalltechnik GmbH) nehmen und war mit seinem Fahrrad über einen Trampelpfad und schließlich über die Bahngleise gefahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Zug, den der junge Mann entweder nicht kommen sah oder glaubte, die Bahn sei noch weit genug entfernt. Warum der 20-Jährige diese Abkürzung nahm, ist bislang noch völlig unklar.

Bislang nicht ansprechbar

„Bislang ist er aufgrund seiner schweren Verletzungen noch nicht vernehmungsfähig“, erklärte Martina Dressler, Pressesprecherin der Bundespolizei in Köln, auf Nachfrage. Der junge Mann liegt nun schwer verletzt im Krankenhaus, sein Zustand ist kritisch. Der Lokführer steht laut Dressler unter Schock, er konnte allerdings aussagen, dass er den jungen Mann gesehen habe und sofort auf die Bremse getreten sei. Allerdings vergeblich.

Die eingleisige Bahnstrecke zwischen Finnentrop und Olpe wurde bis 8.45 Uhr für die Unfallaufnahme gesperrt. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr ein, denn an dieser Stelle ist ein Überqueren der Bahngleise strengstens verboten. In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei ausdrücklich auf die Gefahren beim Überqueren und Betreten der Bahnanlagen hin. Die Ermittlungen dauern an.