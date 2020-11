Einsatz für die Polizei in Attendorn. Zwei Verletzte und 15.000 Euro Sachschaden.

Blaulicht Attendorn: Unfall am „Wassertor“ - Zwei Verletzte

Attendorn. Verkehrsunfall in Attendorn: Ein 54-Jähriger missachtete die Vorfahrt des Gegenverkehrs. Er selbst und seine Beifahrerin wurden verletzt.

Zwei Leichtverletzte und rund 15.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich Freitagmittag gegen 13:10 Uhr in Attendorn ereignete. Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer wollte von der L 539 nach links in die Straße „Am Wassertor“abbiegen. Dabei übersah er den aus Richtung Finnentrop kommenden PKW eines 55-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Die Beifahrerin im abbiegenden Pkw wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 55-jährige Pkw-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt, konnte aber nach einer kurzen Behandlung vor Ort entlassen werden. Ein Auto musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt werden.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro