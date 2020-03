Attendorn: Unbekannter entreißt Passantin Handtasche

Attendorn. Dreister Handtaschenraub in der Attendorner City. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Raubdelikt ereignete sich am Montag gegen 18.05 Uhr am Ostwall in Attendorn. Ein bisher Unbekannter entriss nach Angaben der Polizei einer 30-Jährigen in Höhe des Kolpinghauses die Handtasche und flüchtete in Richtung Bahnhof.

Bargeld und Papiere gestohlen

In der Handtasche befanden sich Bargeld sowie persönliche Unterlagen und Karten. Der Täter wird wie folgt beschrieben: vermutlich männlich, dunkle Oberbekleidung, Kapuzenpulli, Kapuze über den Kopf gezogen, helle Jeans. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02761-9269-0.