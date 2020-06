Ein Bienenvolk in Attendorn wurde gestohlen.

Attendorn. Ungewöhnliches Diebesgut in Attendorn: Unbekannte entwendeten ein ganzes Bienenvolk. Die Polizei Olpe sucht jetzt nach Zeugen.

Ein Bienenvolk in Attendorn ist im Laufe der vergangenen Woche gestohlen worden. Unbekannte entwendeten den Bienenstock in der Straße Ebbelinghagen nach Polizeiangaben in der Zeit von Montag, 8 Uhr, bis Freitag, 10.30 Uhr. Der Wert des Volkes liegt bei rund 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.