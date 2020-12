Attendorn: Unbekannte sprengen Geldautomaten in Helden

Attendorn. In Attendorn-Helden ist am Wochenende ein Geldautomat gesprengt worden. Beute haben die unbekannten Täter aber wohl nicht gemacht.

In Helden haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter hebelten gegen 0.35 Uhr eine Haus- sowie mehrere Bürotüren auf, um in die Bankfiliale in der Straße „Am Gäßchen“, in der ein gemeinsamer Automat von Sparkasse und Volksbank steht, einzudringen, berichten Polizei Olpe und Staatsanwaltschaft Siegen in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Es war in diesem Jahr die erste Geldautomatensprengung im Kreis Olpe.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelang es den Tätern nicht, Beute zu machen, weil die Tür zu dem innenliegenden Tresor der Explosionswucht standhielt. Sie flüchteten mit einem Auto in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.