Attendorn: Unbekannte schlagen Scheiben an zwei Autos ein

Attendorn. Die Polizei sucht Täter, die in der Nacht zu Montag an zwei Autos in Attendorn Scheiben eingeschlugen. Die Fahrzeuge standen in derselben Straße.

An zwei Autos in Attendorn sind zwischen Sonntagabend und Montagmorgen von bislang unbekannten Tätern Scheiben eingeschlagen worden. Die Fahrzeuge waren über Nacht in der Flensburger Straße abgestellt, wie die Polizei mitteilt.

Die Taten müssen sich zwischen 23 Uhr am Sonntag und 8 Uhr am Montag ereignet haben. Der Sachschaden liegt jeweils im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.