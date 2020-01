Hitzendumicke/Voßsiepen. Als ein Lkw-Reifen am Dienstag zwischen Hitzendumicke und Voßsiepen in Brand geriet, war die K 13 lange gesperrt. Jetzt steht die Ursache fest.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Attendorn: Technische Veränderungen führen zu Lkw-Brand

Technische Veränderungen an der Bremsanlage eines Lastwagens haben am Dienstag zu der Rauchentwicklung an einem Reifen auf der K 13 zwischen Hitzendumicke und Voßsiepen im Grenzgebiet der Städte Olpe, Attendorn und Drolshagen geführt. Das hätten Ermittlungen des Verkehrsdienstes ergeben, teilte die Kreispolizeibehörde am Freitag mit.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Die Bremsschläuche des Lkw waren durchtrennt und auch weitere Veränderungen erkannte die Polizei bei ihren Untersuchungen. Durch die Manipulationen schliff die Bremse während der Fahrt und entzündete den Reifen.

Sachschaden von mehreren tausend Euro

An der Hinterachse war die Sattelzugmaschine aus Bulgarien in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte aus, um die Flammen zu löschen. Die Kreisstraße war über Stunden voll gesperrt. Der Lkw war nicht mehr fahrtüchtig, den Sachschaden beziffert die Polizei auf mehrere tausend Euro.

Der 37 Jahre alte Fahrer, der unverletzt blieb, zeigte den Beamten vor Ort zwar einen Führerschein, war nach Polizeiangaben aber nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Lkw und Führerschein wurden daher sichergestellt. Die Straßenverkehrsbehörde erließ eine Betriebsuntersagung bis zur Instandsetzung des Lkw. Gegen den Fahrer wurde eine Anzeige geschrieben.