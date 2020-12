Attendorn: Seniorin am Geldautomaten überrumpelt

Attendorn. Dreiste Trickdiebe bedrängen am Geldautomaten in Attendorn eine 78-jährige Dame und erbeuten 1000 Euro.

Eine 78-jährige Frau wurde am Samstag gegen 10.15 Uhr in einer Bankfiliale in der Niedersten Straße bestohlen. Sie beabsichtigte von ihrem Konto Geld abzuheben. Dazu steckte sie ihre EC-Karte in den Automaten und gab nach Aufforderung ihre Geheimnummer ein. In diesem Moment traten zwei Männer an sie heran und stellten sich neben sie. Einer deckte mit einer Zeitung das Display ab. Kurze Zeit später gab dieser der Frau die Bankkarte zurück. Verängstigt verließ sie den Kundenbereich. Zuhause stellt sie fest, dass 1000 Euro abgehoben wurden.

Die Seniorin beschrieb die Täter wie folgt: beide männlich, zwischen 160 und 175 cm groß, mittlere bis kräftige Statur, südosteuropäisches Aussehen. Ein Zeuge beobachtete im Tatzeitraum eine ca. 55 Jahre alte, südosteuropäisch aussehende Person mit einer grauen Stoffjacke sowie einer auffälligen curryfarbenen Stoffhose und eine Plastiktüte an der Hand.

Fahndung erfolglos

Da die Anzeigenerstattung erst gegen 12 Uhr erfolgte verliefen Fahndungsmaßnahmen erfolglos. Weitere Ermittlungen durch die Kriminalpolizei dauern an. Hinweise bitte an die Polizei in Olpe unter der Tel. 02761-9269-0.

Die Seniorin wurde Opfer einer bekannten Masche von Trickdieben. Diese nutzen die Situation aus, um beim Abheben an das Geld insbesondere von älteren Menschen zu kommen. Besondere Vorsicht gilt auch bei dubiosen Spendensammlern im öffentlichen Raum, die die körperliche Nähe zum Diebstahl ausnutzen. Weitere Informationen gibt es hier: https://lka.polizei.nrw/sites/default/files/2017-01/Pr%C3%A4vTipp%20Spendensamml er.pdf