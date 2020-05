Attendorn: Schon wieder zwei Unfälle mit dem Fahrrad

Neu-Listernohl. Für zwei Frauen in Attendorn endete die Radtour am Dienstag im Krankenhaus. Beide wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.

Zwei Radunfälle meldet die Polizei aus dem Stadtgebiet Attendorn. Eine 23-Jährige stürzte am Dienstag gegen 17.50 Uhr auf der L 739 in Neu-Listernohl mit ihrem Pedelec. Sie fuhr auf dem dortigen Radstreifen in Fahrtrichtung Papiermühle. Dabei kam sie aus ungeklärter Ursache mit ihrem E-Bike ins Schleudern, verlor die Kontrolle und stürzte. Sie wurde leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte die Frau. Es entstand ein geringer Sachschaden. so die Polizei.

Ein weiterer Radunfall ereignete sich am Dienstag gegen 20 Uhr auf dem Heggener Weg in Attendorn. Dort befuhr eine 31-jährige Frau mit ihrem Rad die Straße in Richtung Innenstadt. Als sie einen Bordstein überqueren wollte, verlor sie die Kontrolle und stürzte. Sie erlitt eine Verletzung am linken Bein. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.