Attendorn: Motorradfahrer (48) nach Sturz ins Krankenhaus

Attendorn. Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Repetal bei Attendorn schwer verletzt worden. Er kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Ein 48 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der L 880 zwischen Oberveischede und Mecklinghausen am Samstag schwer verletzt worden. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet das Motorrad, mit dem der 48-Jährige in Richtung Attendorn unterwegs war, im Verlauf einer Rechtskurve in den Gegenverkehr, berichtet die Polizei Olpe. Das Krad streifte die Leitplanke, geriet wieder auf die Fahrbahn und kam dann zu Fall.

Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.