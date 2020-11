Attendorn: Mehrere Fahrzeuge in der Nacht aufgebrochen

Attendorn. Unbekannte Täter schlugen bzw. hebelten im Berech Schwalbenohl und Ennest Seitenscheiben von Autos auf.

Mehrere Fahrzeuge wurden in der Nacht zu Donnerstag im Bereich Schwalbenohl sowie in Ennest aufgebrochen. In der Fleischauerstraße schlugen bzw. hebelten bisher unbekannte Täter Seitenscheiben von zwei PKW auf. In einem Fall wurde offensichtlich nichts gestohlen, in dem anderen entnahmen die Unbekannten aus dem Fahrzeug eine Geldbörse. Mit einer EC-Karte hoben sie gegen 5 Uhr in Attendorn Geld ab.

Darüber hinaus machten sich die Täter, bei gleicher Arbeitsweise, an zwei weiteren Fahrzeugen im Fichtenweg und in der Gartenstraße in Ennest zu schaffen. In einem Fall entwendeten sie eine Handtasche, beim anderen Aufbruch blieb es offensichtlich beim Versuch. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Gegebenheiten geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02761-9269-0.