Attendorn: Kradfahrer bei Unfall in Eichen schwer verletzt

Attendorn. An der Listertalsperre bei Attendorn ist ein 17-jähriger Kradfahrer bei einem Unfall am Freitag schwer verletzt worden. Er kam ins Krankenhaus.

Schwer verletzt worden ist ein 17 Jahre alter Kradfahrer bei einem Unfall in Attendorn-Eichen am Freitag. Eine 18-jährige Autofahrerin übersah beim Abbiegen in die Straße Im Siepen das ihr entgegenkommende Leichtkraftrad, das in Richtung Windebruch unterwegs war, berichtet die Polizei Olpe. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenprall.

Der Kradfahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Olpe gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.