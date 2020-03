Attendorn: Konditor macht Toilettenpapier – aus Schokolade

Attendorn. Der Attendorner Konditor Markus Harnischmacher hat Klopapierrollen aus Schokolade gemacht. Eine wirklich charmante Idee in Zeiten von Corona.

Toilettenpapier ist bei den großen Discountern oder in den Drogeriemärkten seit der raschen Ausbreitung des Coronavirus kaum noch zu ergattern. Das weiß offensichtlich auch Konditor Markus Harnischmacher aus Attendorn, der Retter in der Not. Bei ihm gibt es nämlich noch Klopapierrollen, allerdings aus Schokolade. Die süßen Leckerein sind eingedeckt mit weißem Fondant.

„Wenn man mal wieder vor leeren Regalen steht. Zwar nicht dreilagig, aber dafür herrlich schokoladig“, schreibt er über seine charmante Idee auf Facebook. Auf Nachfrage dieser Redaktion gesteht Harnischmacher allerdings: „Die Idee habe ich geklaut.“ Im Übrigen waren die zehn Klopapierrollen, die er anfangs gebacken hat, sofort vergriffen. Also die aus Schokolade, versteht sich.