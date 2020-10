Attendorn: Kein Verkehr in Ennester und Niederster Straße

Attendorn. Aufgrund von Pflasterarbeiten werden in der Passage in der Attendorner Innenstadt eine Woche keine Autos fahren. Mit Schulstart wieder geöffnet.

Nicht schon wieder, werden sich vermutlich Anwohner und Einzelhändler aus der Niedersten und Ennester Straße denken: Die belebte Passage in der Attendorner Innenstadt – ein so genannter „Shared-Space-Bereich“, in dem Autofahrer und Spaziergänger gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer sind – wird ab Samstag, 17. Oktober, für gut eine Woche voll gesperrt. Wieder öffnen sollen die beiden Straßen, die man aufgrund der Einbahnstraßenregelung nur vom Nordwall aus befahren kann, am Montagmorgen, 26. Oktober, noch vor dem Berufsverkehr und somit am ersten Schultag nach den Herbstferien. Dieses Mal werden Ennester und Niederste Straße aber nicht komplett erneuert – das ist bereits zwischen September 2016 und Juli 2018 geschehen. Damals waren die Straßen also fast zwei Jahre dicht.

Den Grund für die anstehende Sperrung in den Herbstferien liefert Manuel Vogt, stellvertretender Tiefbauamtsleiter, auf Nachfrage dieser Redaktion: Die Firma Kebben wird im Zuge von Gewährleistungsarbeiten drei dunkle Pflasterstein-Reihen, zusammengenommen knapp ein Meter breit, vor der alten Post austauschen.

„Die Steine fangen an zu wackeln, an der Volksbank haben wir beispielsweise schon einen Stein ausgetauscht. Wir werden den Bereich neu betonen“, erklärt Vogt. Ersetzt werden die abgängigen Steine durch Großpflastersteine, die fest verfugt werden und laut Vogt eine längere Haltbarkeit garantieren. Die Arbeiten an sich würden sehr schnell gehen, allerdings müsse das Material vernünftig aushärten, so dass eine gut einwöchige Sperrung unumgänglich sei.

Stadt befürchtet kein Chaos

Zum einem Verkehrschaos, über das bei Facebook bereits diskutiert wird, wird es laut dem stellvertretenden Tiefbauamtsleiter nicht kommen. Zum einen, weil in den Herbstferien der Schulbusverkehr ausbleibt, und zum anderen, weil Anlieger oder Lieferanten noch bis zum Abzweig Hofestatt fahren können. Bereits am Nordwall werden die Autofahrer zudem gebeten, die Baustelle über den Zollstock zu umfahren. „Der Verkehr wird sich entzerren“, ist sich Vogt sicher.

Unmittelbar betroffen ist unter anderem Christian Springob, Inhaber der Nicolai-Apotheke in der Ennester Straße, den der Anlieferverkehr in der kommenden Woche nicht direkt vor der Apotheke erreichen wird. Am Mittwochnachmittag, beim Anruf dieser Redaktion, wusste Springob noch gar nichts von der kurzfristig einberaumten Sanierungsmaßnahme und machte deutlich, dass er sich eine Vorab-Information von Seiten der Stadt gewünscht hätte. Nichtsdestotrotz sagte er: „Wenn die Sperrung nur eine Woche dauert, dann sollten wir das nicht dramatisieren. Wenngleich man sich mittlerweile schon fragt, wo man in Attendorn bei den vielen Baustellen noch herfahren kann. Das strapaziert.“