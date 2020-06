Attendorn: Exhibitionist belästigt Mädchen am Biggesee

Die Polizei sucht einen Exhibitionisten, der am Biggesee bei Attendorn eine Gruppe von Mädchen belästigte.

Attendorn. Ein Unbekannter stellte sich am Biggesee bei Attendorn nackt vor eine Gruppe von Mädchen und onanierte. Die Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Eine Gruppe Jugendlicher ist am Dienstag am Biggesee von einem unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Die Mädchen im Alter von 16 Jahren hielten sich im Bereich Haardt an der K 17 auf, als sich ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann auf einem Zuweg zu einem kleinen Schotterparkplatz unbekleidet vor sie stellte und onanierte, wie die Polizei Olpe berichtete.

Nach ihren Aussagen habe der Unbekannte sie angesehen, aber nichts gesagt. Nach einem kurzen Moment sei der Mann dann in Richtung Biggeufer weggerannt. Daraufhin verständigten die Mädchen die Polizei, die den Unbekannte im Umfeld aber nicht aufgreifen konnte.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 1,85 Meter großen Mann mit molliger Figur handeln. Er sei braun gebrannt gewesen, habe einen kurzen Haarschnitt und nasse Haare gehabt. Eine zufällig vorbeigehende Passantin soll den Mann ebenfalls gesehen haben. Diese sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 02761/9269-0 bei der Polizei zu melden.