Attendorn: Einbruch in die Hanseschule

Attendorn. Noch unbekannte Täter richteten in der Nacht zu Karfreitag in der Hanseschule erheblichen Sachschaden an. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Karfreitag in das Schulgebäude der Hanseschule in Attendorn ein und verursachten durch das Aufhebeln mehrerer Türen einen erheblichen Sachschaden, wie die Polizeipressestelle am Wochenende mitteilte.. Offenbar wurden der oder die Täter durch das Auslösen der Alarmanlage aufgeschreckt und verließen daraufhin das Gebäude.

Angaben über eventuelles Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen..