Attendorn: Einbrecher stehlen Laubsauger aus Gartenhütte

Einbrecher sind in Attendorn in ein Gerätehaus eingebrochen.

Attendorn. Unbekannte Täter sind am Rapsweg in Attendorn in ein Gerätehaus eingebrochen. Sie hatten es auf einen Laub- und einen Aschesauger abgesehen.

Bereits in der Nacht vom 18. auf den 19. April sind unbekannte Täter in ein Gerätehaus eingedrungen, das zu einem Einfamilienhaus im Rapsweg gehört. Das berichtete die Kreispolizeibehörde Olpe am Donnerstag.

Die Einbrecher hebelten die Tür auf und drangen so in den Schuppen ein. Dann entwendeten sie einen Laubsauger, einen Aschesauger sowie ein Verlängerungskabel. Der Wert der Beute sowie die entstandene Sachbeschädigung liegen im dreistelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.