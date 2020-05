Attendorn. Unbekannte haben aus einer Gartenanlage in Attendorn 20 Hühner gestohlen.

Hühnerdiebe haben in der Nacht zum Montag, zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 9 Uhr, in der Wiesenhaferstraße in Attendorn 20 Hühner gestohlen. Die Täter verschafften sich unbemerkt Zutritt zu dem Garten mit dem Hühnergehege, brachen dann die Türschlösser, auch der Zaun wurde leicht beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.