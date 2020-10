Trotz Vorsichtsmaßnahmen kommt es an Schulen zu neuen Corona-Fällen.

Corona-Pandemie Attendorn: Drei neue Corona-Fälle - 81 Schüler in Quarantäne

Attendorn/Kreis Olpe. Drei neue Coronafälle in Attendorn haben Konsequenzen für zwei Schulen. Mehr als 80 Schüler und Lehrkräfte sind in Quarantäne.

Seit Mittwochnachmittag wurden dem Gesundheitsamt drei neue Corona-Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie beläuft sich damit nun auf 807. Die Fallzahl pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen liegt am Donnerstag laut Daten des Robert-Koch-Instituts bei 10,4. Derzeit gelten 21 Personen als akut infiziert. Das teilte der Kreis Olpe mit.

Zwei Schulen betroffen

Unter den Neuinfizierten sind zwei Schüler aus dem Umfeld eines bereits in der vergangenen Woche gemeldeten Indexfalls aus Attendorn. Für 26 Kinder einer vierten Klasse sowie sieben Lehrkräfte bzw. Betreuungspersonen der Sonnenschule wurde Quarantäne angeordnet. Ebenfalls in Quarantäne müssen nun 55 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte der neunten Jahrgangsstufe am St. Ursula-Gymnasium.

Die Fallzahlen (Stand 01.10.2020): Gesamtzahl der Infektionen: 807; davon genesen: 729; Sterbefälle: 57; aktuell Infizierte: 21; 7-Tage-Inzidenz (lt. RKI) 10,4.