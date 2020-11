Noch nie war Homeoffice so aktuell wie in diesem Coron a-Jahr. Galt es zunächst als sinnvolle Maßnahme, um Infektionsketten zu durchbrechen, soll Homeoffice nun im Arbeitsrecht verankert werden. Flexibles Arbeiten, ein ruhigeres Arbeitsumfeld, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wenn der Wohnzimmertisch allerdings zum Schreibtisch wird und die Grenze zwischen Beruflichem und Privatem verschwimmt, droht das Homeoffice zur Belastungsprobe zu werden. Aber wie schafft man es, eben nicht in diese Falle zu tappen? Soulworkerin Katrin Arens aus Attendorn hat unter anderem dafür Strategien entwickelt. Sie ist überzeugt davon: „Man kann alles schaffen, wenn man einen guten Ausgleich hat.“

Zeit zu handeln

Die moderne Leistungsgesellschaft bemisst sich klischeemäßig an den Parametern „schneller, höher, weiter“. Wirtschaftlich mag das förderlich sein, für die mentale Gesundheit aber eher das Gegenteil bewirken. „Wenn sich bei der Arbeit Symptome wie Magenbeschwerden oder Bluthochdruck einstellen, dann ist es allerhöchste Zeit, etwas dagegen zu unternehmen“, betont Arens. Die 44-jährige Diplom-Sozialarbeiterin ist freiberufliche Beraterin in der betrieblichen Gesundheitsfürsorge, versteht sich dabei als Ansprechpartnerin für Privatpersonen, für Mitarbeiter im Unternehmen sowie für das Unternehmen als Ganzes. Damit ist sie eine Art Vermittlungsinstanz in Unternehmen, die die Ansprüche und Erwartungen der verschiedenen Parteien objektiv wahrnimmt und sie im Idealfall in Einklang bringt.

Stillstand, um Kraft zu tanken

Bei ihrer Arbeit ist Arens immer wieder aufgefallen, dass Menschen verlernt haben, sich Pausen zu gönnen. „Oft wird Stillstand mit Rückstand gleichgesetzt. Man kann es aber auch als einen Zustand verstehen, in dem man Kraft tanken kann.“ Kraft, die jeder braucht, um motiviert, ausdauernd und dementsprechend produktiv arbeiten zu können. Diese Veränderung des Blickwinkels zieht sich wie ein roter Faden durch Arens Beratung. Systemisches Arbeiten nennt sie das. Ihr Klient – der sogenannte Coachee – soll durch den Perspektivwechsel sein eigenes Verhalten reflektieren können und dadurch wieder zu mehr gesunder Selbstorganisation finden.

Der 44-Jährigen ist es wichtig, dass ein Coaching nicht als Therapie missverstanden und auch nicht als solche verkauft wird. „Als Coach ist es wichtig zu verstehen, wo der eigene Aufgabenbereich aufhört. Wenn bei dem Coachee ganz offensichtlich ein Trauma vorliegt, dann kann, will und darf ich das nicht behandeln.“ Ihr Angebot richte sich deswegen an psychisch stabile Menschen, die ihren Alltag mal kritisch unter die Lupe nehmen möchten. Sowohl in privater als auch in beruflicher Hinsicht.

Resilienz lernen im Webinar

Für die 44-Jährige war die Corona-Krise und die damit einhergehenden Einschränkungen eine große Herausforderung – aber auch eine Chance. Foto: Privat

Gerade Corona und die damit einhergehenden Veränderungen wie Kontaktverbote, Kurzarbeit und die dadurch mitunter ausgelöste Angst vor Jobverlust haben viele Menschen an ihre Belastungsgrenzen gebracht. Auch darauf hat sich Katrin Arens mit ihrer Arbeit eingestellt. Neben Präsenzveranstaltungen zu den Themen Mitarbeiterversorgung in Krisenzeiten bietet sie deswegen mittlerweile auch Online-Beratungen oder Webinare an, in denen Entlastungs- und Lösungsansätze fokussiert werden. „Jeder kann seine Resilienz, also seine psychische Widerstandskraft ausbauen und lernen, gesund mit Stress und herausfordernden Situationen umzugehen.“

Ein Schlüssel für mehr Resilienz sei zum Beispiel das Achtsamkeitstraining. Sich zu erlauben, im Hier und Jetzt zu sein, einen Moment ohne Gedanken an Vergangenes oder abstrakte Zukunftsängste. Auch das könne im Homeoffice hilfreich sein, gerade wenn die Grenzen zwischen Privatem und Beruflichem verschwimmen. „Wenn ich an meinen Arbeitsplatz gehe, dann sollte ich mir ein paar Sekunden Zeit nehmen, um mir bewusst zu machen, dass meine Arbeitszeit jetzt beginnt. Mich in gewisser Weise ‘anschalten’. Das ist genauso wichtig wie das Abschalten“, meint Arens.

Krise, um über sich hinauszuwachsen

Obwohl die 44-Jährige über viel theoretisches Wissen in Bezug auf Stressmanagement und mentale Gesundheit verfügt, traf auch sie die Corona-Pandemie anfangs mit voller Wucht. „Als die Nachricht vom Lockdown am 13. März kam, lag ich erstmal unter der Decke auf der Couch“, erinnert sich Arens. Alle Klienten und Unternehmen hatten ihre Termine abgesagt, plötzlich entstanden auch bei der Trainerin Zweifel, Sinnfragen und – Zukunftsängste. „Ich habe es ausgehalten und mich durch diese Phase durchgekämpft.“ Schnell erkannte sie in der Krise aber auch eine Chance. Eine Chance zur Veränderung, und über sich hinauszuwachsen.

Seitdem so etwas wie Normalität mit Corona eingekehrt ist, hat sich auch Arens Arbeit gewandelt. „Ich habe zum Beispiel gelernt, viele Stunden in ein schwarzes Loch hineinzusprechen und ‘Corona-Angebote’ für Unternehmen zu entwickeln“, sagt sie in Anspielung auf ihre Webinare und lacht. Danach ist allerdings erstmal Pause angesagt. Um motiviert und produktiv weitermachen zu können.