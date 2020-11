Attendorn. Christian Pospischil geht in seine zweite Amtszeit als Bürgermeister. Bei Wahl seiner Stellvertreter müssen die Ratsmitglieder zwei Mal zur Urne:

Nach seinem klaren Sieg bei der Kommunalwahl ist Christian Pospischil (SPD) am Donnerstagabend im Attendorner Stadtrat als Bürgermeister vereidigt worden. Diese Aufgabe übernahm Hans-Peter Jagusch als Altersvorsitzender. Er wünschte Pospischil für die Zukunft ein glückliches Händchen und die nötige Gelassenheit. Jagusch sagte mit Blick auf die US-Wahl, dass Pospischils (Wieder)Wahl als Bürgermeister noch am selben Tag festgestanden habe – so klar sei das Ergebnis gewesen.

Sie bleiben die Stellvertretenden Bürgermeister in Attendorn: Horst-Peter Jagusch von der SPD (rechts) und Uli Selter von der CDU (links). Bürgermeister Christian Pospischil gratuliert seinen Stellvertretern zur Wahl Foto: Flemming Krause

Der Ennester, der 2014 Wolfgang Hilleke abgelöst hatte, bekam am 13. September 77,5 Prozent der Stimmen. „Das ist das schönste Amt der Welt“, betonte Pospischil in seiner kurzen Rede. Er bot dem Rat eine faire, konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit an und betonte: „Lassen Sie uns gemeinsam die kleine, aber großartige Hansestadt nach vorne bringen. Es gibt eine Menge zu tun, lassen Sie uns heute damit beginnen.“

Es stünden einige Herausforderungen an, vor allem natürlich die Bewältigungen der Coronapandemie, die man nur mit Solidarität, Umsicht und Entschlossenheit meistern könne.

Die Stellvertreter

In der Sitzung in der Attendorner Stadthalle galt es anschließend, wesentliche Posten und Gremien zu besetzen. Als Stellvertretende Bürgermeister wurden Horst-Peter Jagusch (SPD) und Uli Selter (CDU) gewählt, sie hatten diese Ämter auch schon in der vergangenen Amtsperiode inne. Allerdings mussten die Ratsmitglieder gleich zwei Mal zur Urne schreiten, weil die erste Wahl nicht einstimmig ausfiel.

Beim ersten Wahlgang hatte es zudem eine kleine Panne gegeben, weil für die Urne zunächst der passende Schlüssel fehlte. Beim zweiten Wahlgang herrschte dann Klarheit: Jagusch wurde zum ersten und Selter zum zweiten Stellvertretenden Bürgermeister gewählt.

Die Fraktionschefs:

Bei der SPD bleibt alles wie gehabt: Uli Bock (Ennest) führt die Fraktion an. Stellvertreter sind Kevin Risch (Windhausen) und Günter Schulte (Helden). Die CDU-Fraktionsspitze stellt sich neu auf: Birgit Haberhauer-Kuschel aus dem Ihnetal übernimmt den Vorsitz, Stellvertreter sind Sascha Koch (Ennest) und Thorsten Wurm (Biekhofen).

Fraktionschef der Grünen ist Wendelin Heinemann (Attendorn), ihm steht Matthias Pröll (Helden) zur Seite. Bei der FDP bleibt Ralf Warias (Attendorn) erster Mann, sein Stellvertreter ist Marius König (Dünschede). Bei der UWG haben Winfried Richard und Jürgen Große (beide Attendorn) das Sagen.

Die Ausschüsse

Dem Haupt- und Finanzausschuss steht der Bürgermeister vor, sein Stellvertreter wird in der kommenden Haupt- und Finanzausschusssitzung gewählt. Im Ausschuss für Planen, Bauen und Umweltschutz ist Uli Bock (SPD) Vorsitzender, seine Stellvertreter sind Birgit Haberhauer-Kuschel (CDU) und Martin Sporer (SPD). Sebastian Ohm (CDU) führt den Vorsitz im Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport. Ihm assistieren Günter Schulte (SPD) und Manuel Thys (CDU).

Im Forstausschuss ist Bernd Strotkemper (SPD) der Vorsitzende, ihm stehen Stefan Belke (CDU) und Martin Bur am Orde (SPD) zur Seite. Den Wahlausschuss leitet Bürgermeister Pospischil. Sein Vertreter ist Carsten Graumann.

Im Rechnungsprüfungsausschuss hat Sascha Koch (CDU) den Hut auf, seine Vertreter sind Martin Sporer (SPD) und Kathrin Rameil (CDU). Und der Wahlprüfungsausschuss: Diesem stehen Kevin Risch (SPD) sowie Uli Selter (CDU) und Günter Schulte (SPD) vor.