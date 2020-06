Attendorn: Beulco GmbH steigt zu den Top 100 auf

Attendorn. Die BEULCO GmbH & Co. KG aus Attendorn darf sich jetzt auch als „Hidden Champion“ nennen.

Weiterer Erfolg für die BEULCO GmbH & Co. KG aus Attendorn. „Das Unternehmen überzeugte in der 27. Runde des Innovationswettbewerbs TOP 100 und gehört damit innovativsten Unternehmen“, heißt es in der Presseinformation. In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren beeindruckte das Unternehmen in der Größenklasse B (51 bis 200 Mitarbeiter) besonders in der Kategorie „Innovative Prozesse und Organisation“.

BEULCO stellt Produkte rund um die Wasserversorgung und den Trinkwasserschutz her, beispielsweise Desinfektionsanlagen. Derzeit setzt das Sauerländer TOP 100-Unternehmen eine neue Digitalisierungs-Strategie um. „Die Digitalisierung ist des Pudels Kern. Damit wollen wir uns vom reinen Komponentenhersteller zu einem modernen System- und Serviceanbieter entwickeln“, erläutert Geschäftsführer Jürgen Christian Schütz.

Rund um die Wasserversorgung

Im Unternehmen gibt es jetzt auch einen eigenen Geschäftsbereich für Digitales: „iQ water solutions“. „Wir möchten die gesamte Wasserwirtschaft digitalisieren und damit in ein neues Zeitalter springen“, sagt Schütz, der das Familienunternehmen mit knapp 200 Beschäftigten seit 2010 führt. Der Strategiewechsel habe sich in der Branche herumgesprochen, freut sich Schütz. „Schon jetzt erreichen uns Anfragen potenzieller Kunden, bei denen wir bisher keine Chance hatten.“

Gemeinsam mit Mentor Ranga Yogeshwar kürt TOP 100 die innovativsten Unternehmen des deutschen Mittelstands. TOP 100 ist bereits seit über 25 Jahren am Markt und ist das einzige Benchmarking für Innovationsmanagement in Deutschland. Für die wissenschaftliche Leitung des Projekts sind Prof. Dr. Nikolaus Franke von der Wirtschaftsuniversität Wien und sein Team verantwortlich.