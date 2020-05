Attendorn: Betrunkener Radfahrer am Kopf verletzt

Attendorn. Durch einen Sturz hat sich ein 60 Jahre alter Radfahrer in Attendorn am Montag am Kopf verletzt. Zeugen bemerkten Alkoholgeruch.

Ein betrunkener Radfahrer hat sich bei einem Sturz in Attendorn am Montag am Kopf verletzt. Gegen 16.55 Uhr geriet er nach dem Bericht der Polizei im Kreisverkehr an der Straße Am Zollstock auf die Mittelinsel und stürzte. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Zeugen bemerkten bereits am Unfallort deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 60-Jährigen. Im Krankenhaus wurde die Polizei informiert, die den Gestürzten nach der medizinischen Behandlung zu Hause aufsuchte. Er gab den Alkoholkonsum zu. Ein Atemtest ergab einen Wert von 1,8 Promille.

Die Beamten nahmen den Mann mit zur Wache, um eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Sie fertigten eine Anzeige und stellten den Führerschein des 60-Jährigen sicher.