Attendorn: Bankmitarbeiterin verhindert „teuren“ Trickbetrug

Attendorn. Viel Geld sollte eine Seniorin überweisen, um einen hohen Gewinn zu bekommen. Es war ein dreister Trickbetrug.

Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin konnte am Donnerstag gerade noch einen Trickbetrug verhindern. Eine 81-Jährige hatte ein Schreiben erhalten, dass sie in einem Gewinnspiel gewonnen habe und nun 58.000 Euro erhalten würde. Sie wählte die auf dem Brief angegebene Rufnummer und wurde von einer Mitarbeiterin der vermeintlichen Gewinnspielorganisation angewiesen, zunächst einen hohen vierstelligen Eurobetrag zur Ausstellung einer Gewinnurkunde zu überweisen. Als die Geschädigte die Summe auf ihrer Bank auf ein Konto im Kosovo überweisen wollte, wurde die Bankmitarbeiterin misstrauisch und riet der Seniorin die Polizei zu informieren.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich vor dieser Art von Trickbetrug. Das Vorgehen ist bei den angeblichen Gewinnversprechen immer ähnlich: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung wie „Anwalts- oder Notargebühren“ zu erbringen. Es erfolgt aber keine Gewinnauszahlung.

Tipps der Polizei

Die Polizei gibt daher einige Tipps, wie Bürgerinnen und Bürger sich schützen können: Fragen Sie sich zunächst, ob Sie bei einem Gewinnspiel teilgenommen haben. Generell gilt: Ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals an eine Bedingung, wie das Zahlen von Gebühren, knüpfen.

Zahlen Sie nie Geld, um einen vermeintlichen Gewinn zu erhalten. Geben Sie keinen persönlichen Daten wie Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches weiter. Legen Sie sofort auf, wenn Sie die Seriosität des Anrufers anzweifeln und informieren Sie umgehend die Polizei.

Weitere Hinweise finden Interessierte im Internet: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/.