Attendorn: Autofahrer mit zwei Promille aus Verkehr gezogen

Repe. Ziemlich getankt hatte ein Autofahrer am Wochenende auf der Biggeseestraße bei Repe. Jetzt ist er seinen Führerschein los.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Freitag (4. Dezember) gegen 17.05 Uhr haben Beamte ein Fahrzeug in Repe kontrolliert, dessen Fahrer unter deutlichem Alkoholeinfluss stand. Zunächst befuhr der Pkw-Fahrer die Biggeseestraße zwischen der Abfahrt Berlinghausen und Repe in Richtung Helden. Dabei fuhr er auffällig langsam und in Schlangenlinien. Die Beamten hielten ihn daraufhin an. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass es aus dem Fahrzeuginneren nach Alkohol roch. Zudem lagen im Fahrzeug mehrere Bierflaschen.

Fahrer lallte auffällig

Der 59-jährige Fahrer lallte und konnte den Anweisungen der Beamten nur bedingt folgen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und durchgeführt. Zudem stellten die Beamten seinen Führerschein sicher, untersagten die Weiterfahrt und schrieben eine entsprechende Anzeige.