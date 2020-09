Attendorn: Auto überschlägt sich - Drei junge Leute verletzt

Helden. Glücklicherweise nur leicht verletzt wurden drei Heranwachsende bei einem Unfall bei Helden.

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 27. September, gegen 16.15 Uhr auf der Repetalstraße in Attendorn sind drei Heranwachsende (17 und 18 Jahre) verletzt worden. Der 18-jährige Fahrer befuhr mit seinem Pkw die L 697 von der Reper Höhe kommend in Fahrtrichtung Helden. Vor dem Ortseingang verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Auto kippt um

Er fuhr in den ansteigenden Böschungsbereich, kippte um und blieb auf dem Dach liegen. Die drei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich, so die Polizei.