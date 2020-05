Investitionen Attendorn: Ausbau wird nochmal in Millionenhöhe gefördert

Attendorn. Die Bezirksregierung fördert die Innenstadt-Sanierung von Attendorn erneut mit 1,32 Millionen Euro. 7,3 Millionen Euro wurden bereits investiert.

Die Bezirksregierung Arnsberg hat der Stadt Attendorn für ihre städtebauliche Sanierung und Erneuerung der Innenstadt in diesem Jahr einen weiteren Förderbescheid ausgestellt. Die Landes- und Bundesmittel aus dem Förderprogramm „Lebendige Zentren“ in Höhe von insgesamt 1,32 Millionen Euro fließen in mehrere Einzelmaßnahmen. Unter anderem werden die Altstadteingänge West und Süd umgestaltet, um eine verkehrliche Entlastung des Altstadtbereiches zu erzielen.

Barrierefreier Umbau

Der Platz um die Pfarrkirche, der den historischen und aktuellen Mittelpunkt der Innenstadt bildet, soll zu seinen Rändern hin geöffnet und barrierefrei gestaltet werden (wir berichteten mehrfach). Eine bessere Anbindung an den Kirchplatz erhält der Alter Markt. Der Platz wird zudem barrierefrei mit hochwertigem Naturstein gepflastert.

Bereits in den Städtebauförderprogrammen 2016 bis 2019 wurden zahlreiche Sanierungsmaßnahmen mit 7,3 Millionen Euro gefördert.