Attendorn: Auffahrunfall auf L 539 fordert zwei Verletzte

Attendorn. Schwerer Auffahrunfall mit zwei Verletzten, mit durch die Luft fliegenden Trümmerteilen und einer gesperrte Landstraße.

Zwei Leichtverletzte forderte ein Auffahr-Unfall, der sich am Dienstag gegen 11.45 Uhr in Attendorn ereignete. Eine 78-jährige Autofahrerin war auf der L 539 Richtung Olpe unterwegs, als sie an der Einmündung zur Finnentroper Straße zwei PKW übersah, die vor einer rotlichtzeigenden Ampel standen. Durch den Aufprall wurden die Fahrzeuge zusammengeschoben. Vorsorglich wurden die Insassinnen des mittleren Fahrzeuges durch ein Rettungsteam in ein Krankenhaus gefahren. Durch Trümmerteile wurde ein in Gegenrichtung fahrendes Fahrzeug getroffen. Kräfte der Feuerwehr Attendorn reinigten die Fahrbahn von auslaufenden Betriebsstoffen, die L 539 wurde kurzfristig in beide Richtungen gesperrt. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.