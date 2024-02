Attendorn: Hund verletzt Kind – „Problem ist der Halter“

Attendorn Ein 7-Jähriger wurde in Attendorn durch einen Hund im Gesicht verletzt. Jetzt wird die Hundehalterin gesucht. PETA fordert Hundeführerschein.

Bereits am 10. Januar ist gegen 7.30 Uhr ein sieben Jahre alter Junge in der Färberstraße von einem unbekannten Hund verletzt worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ging der Junge in Richtung der Schule am Stürzenberg. In Höhe der Hausnummer 19 kam der Hund aus der Einfahrt und sprang den Geschädigten an. Dabei verletzte dieser das Kind im Gesicht. Eine unbekannte Frau kam dann hinzu und nahm den Hund mit. Das Kind wurde in einem Krankenhaus medizinisch behandelt.

Der Junge beschrieb die Frau folgendermaßen: Frau zwischen 50 und 65 Jahren, Aussehen: lange schwarze Haare, Brille, Sprache: fließend Deutsch mit polnischem Akzent, Bekleidung: weiße Jacke. Der Hund war circa 50 cm hoch und hatte kurzes, braunes Fell.

Zur Klärung dieses Sachverhalts benötigt die Polizei Zeugen, die entweder den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Frau sowie den Hund geben können. Diese nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 02761-9269-6223 entgegen.

PETA fordert Hundeführerschein

Angesichts dieses Vorfalls fordert die Tierrechtsorganisation PETA die Landesregierung auf, den sogenannten Hundeführerschein in Nordrhein-Westfalen einzuführen. „Das Problem liegt meist nicht bei den Hunden selbst, sondern bei ihren Halterinnen und Haltern. Viele von ihnen haben Schwierigkeiten, das Verhalten, die Signale und die Körpersprache der Hunde richtig zu interpretieren und zu verstehen. Die eigentliche Ursache von Beißvorfällen ist daher in der Unwissenheit der Menschen zu suchen, nicht beim Vierbeiner“, so Annika Lewald, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei PETA, in einer Pressemitteilung. „Unabhängig davon, ob ein Hund einer ‚Rasse‘ angehört oder ein ‚Mix‘ ist – jeder Hund, der falsch gehalten oder schlecht behandelt wird, kann potenziell für Mensch und Tier gefährlich werden.“

Nach einer von PETA in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage von August 2023 sprechen sich 68 Prozent der in Deutschland lebenden Erwachsenen für einen verpflichtenden Hundeführerschein aus, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Der Hundeführerschein sieht vor, dass künftige Halter und Halterinnen bereits vor Aufnahme eines Hundes einen Theoriekurs absolvieren, in dem sie das notwendige Fachwissen über eine tiergerechte Haltung und Aspekte wie Kommunikation und Bedürfnisse von Hunden erwerben. Anschließend folgt für Halter und Hund ein gemeinsames obligatorisches Praxisseminar in einer Hundeschule. Ein solcher Nachweis kann sicherstellen, dass Menschen, die Hunde halten, fachkundig mit dem Tier umgehen und die Signale des Vierbeiners richtig deuten. Eine funktionierende Kommunikation zwischen Hund und Halter ist unerlässlich, um Beißvorfälle zu verhindern.

Niedersachsen geht mit gutem Beispiel voran

Als erstes deutsches Bundesland hat Niedersachsen einen Sachkundenachweis für Hundehalter beschlossen – seit Juli 2013 ist der allgemeine Hundeführerschein verpflichtend. [1] Dort ereigneten sich nach drei Jahren nachweislich weniger Vorfälle. [2] Wer in Berlin seit dem 1. Januar 2017 einen Hund neu aufgenommen hat, ist ebenfalls dazu aufgefordert, sich die notwendige Sachkunde anzueignen. Einige Städte belohnen verantwortungsbewusste Halter: Wer in München nach dem 1. Mai 2014 einen Hundeführerschein absolviert hat, kann sich ein Jahr lang von der Hundesteuer befreien lassen. In Mannheim gilt eine zweijährige Steuerbefreiung für alle Hunde, deren Halter den Hundeführerschein nach dem 1. Januar 2016 erworben haben.





Ein verpflichtender Hundeführerschein hat einen weiteren Vorteil: Er kann Menschen, die sich noch nicht ausführlich mit der Hundehaltung auseinandergesetzt haben, von einem eventuellen Impulskauf abhalten. Jedes Jahr landen 80.000 Hunde in deutschen Tierheimen, darunter sehr viele Tiere, die unüberlegt „angeschafft“ wurden.

PETAs Motto lautet: Tiere sind nicht dazu da, dass wir an ihnen experimentieren, sie essen, sie anziehen, sie uns unterhalten oder wir sie in irgendeiner anderen Form ausbeuten. Die Organisation setzt sich gegen Speziesismus ein – eine Form von Diskriminierung, bei der Tiere aufgrund ihrer Artzugehörigkeit abgewertet werden

