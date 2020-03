Blaulicht Attendorn: 36-Jähriger versucht in Baucontainer einzubrechen

Attendorn. Ein 36-jähriger Mann hat versucht in Attendorn in einen Baucontainer und einen Bagger einzubrechen. Die Polizisten nahmen ihn mit auf die Wache.

Ein 36-jähriger Mann wurde am Samstag gegen 14 Uhr dabei beobachtet, als er versuchte, in einen Baucontainer und einen Bagger im Bereich Am Wassertor einzubrechen. Die verständigten Polizeibeamten konnten ihn kurz darauf vor Ort stellen und der Wache zuführen.

Der Täter wurde nach Feststellung seiner Personalien entlassen, eine von ihm mitgeführte, geringe Menge von Betäubungsmitteln wurde sichergestellt.