Kreis Olpe. Aufgrund aktueller Sicherheitswarnungen hat die Südwestfalen-IT den Zugang externer Mails abgeschaltet. Das betrifft Kommunen im Kreis Olpe.

Die Südwestfalen-IT hat aufgrund aktueller Sicherheitswarnungen den Zugang externer Mails abgeschaltet. Betroffen ist auch das Rathaus der Stadtverwaltung Attendorn als Kommune des Südverbandes. „Wir können derzeit keine E-Mails empfangen. Telefonisch sind wir zu erreichen, ebenso persönlich zu den Öffnungszeiten des Rathauses“, so Tom Kleine in einer Pressemitteilung.

„Aufgrund der aktuellen Sicherheitswarnungen von Microsoft, BSI, heise und anderen vor der als „CVE-2024-21410“ bezeichneten kritischen Sicherheitslücke in Microsoft Exchange und damit verbundenen Phishing-Kampagnen wurde am Donnerstagabend, dem 15.02.2024 aus Sicherheitsgründen der Zugang externer Mails aus dem Internet in das Verbandsnetz abgeschaltet“, heißt es in dem Infoschreiben der Südwestfalen-IT an die Kommune. „Hintergrund dieser zentralen Abschaltung war, dass die bisherige Mailinfrastruktur der SIT eine Trennung nach Mandanten noch nicht vorsah. Da zahlreiche neu aufgebaute Clients im Südverband noch nicht ausreichend mit aktuellen Sicherheitsupdates der installierten Outlook-Versionen versehen waren bzw. es teilweise noch nicht sind, ergab sich ein hohes Infektionsrisiko bei diesen Clients. Durch eine nun vorgenommene Änderung der Mailinfrastruktur der SIT kann die Mailkommunikation für einzelne Domänen getrennt betrieben werden. Die Mailkommunikation von und nach extern im Nordverband konnten daher (getrennt von der Mailkommunikation im Südverband) bereits heute Nachmittag wieder in Betrieb genommen werden.“

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

Kommunen aus dem Nordverband könnten sowohl Nachrichten aus dem Internet wieder empfangen als auch dorthin versenden, heißt es weiter. Mails, die während der Abschaltung an die Nord-Kommunen aus dem Internet adressiert wurden, seien i.d.R. von den Mailprovidern zwischengespeichert worden und werden nach dem Wiederanschalten zugestellt. Kommunen aus dem Südverband blieben bis auf Weiteres für den Mailempfang aus dem Internet gesperrt, solange noch nicht alle Clients vollständig gepatcht sind, geht weiter aus dem Infoschreiben hervor.

Wir berichten weiter.