Anfängliche Transportprobleme überwunden

Der Holzexport per Schiffscontainer war anfangs ins Stocken geraten, weil in Hessen Containerfahrzeuge wegen ungesicherter Ladung im Container still gelegt wurden. Dies hatte zur allgemeinden Verunsicherung geführt.

Mittlerweile belegen Gutachten, dass der Containertransport verkehrstechnisch unkritisch ist. Eine allgemeine Verladeempfehlung ist in Arbeit.

Die WaldHolz Sauerland GmbH mit Sitz in Olpe ist die gemeinsame Holzvermarktungsgesellschaft der Fortwirtschaftlichen Vereinigungen Olpe (Kreis Olpe) und Mark-Ruhr (Märkischer Kreis) sowie des Westf. Lippische Landwirtschaftsverband (WLV) und existiert bereits seit mehr als 12 Jahren.