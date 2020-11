Bei einem Verkehrsunfall am Attendorner Gefängnis (hier ein Symbolbild) verletzte sich ein 35-Jähriger leicht.

Polizei Ampel springt auf Rot: Auffahrunfall an der Attendorner JVA

Attendorn. Als eine Ampel am Attendorner Gefängnis auf Rot umspringt, bremst ein 35-Jähriger seinen Pkw ab. Der Autofahrer hinter ihm bemerkte das nicht.

Bei einem Auffahrunfall am Montagabend auf der L 539 ist ein Pkw-Fahrer verletzt worden. Als eine Ampel an der Kreuzung JVA/Fernholte auf Rot umsprang, bremste ein 35-Jähriger seinen Pkw ab. Hinter ihm fuhr ein 24-Jähriger ebenfalls in Richtung Olpe. Nach eigenen Angaben bemerkte er den Bremsvorgang des 35-Jährigen nicht und fuhr auf.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Durch den Zusammenstoß erlitt der 35-Jährige Verletzungen im Nackenbereich. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.