Altenhundemer Moritz Dommes der beste Glaser

Lennestadt. Moritz Dommes freut sich über einen tollen Erfolg. In der Handwerkskammer in Düsseldorf wurde er ausgezeichnet.

Moritz Dommes aus Altenhundem ist der beste Glaser in Nordrhein-Westfalen. Der 20-Jährige wurde vor einigen Tagen im Festsaal der Handwerkskammer Düsseldorf als einer der besten Gesellen des zurückliegenden Prüfungsjahrgangs ausgezeichnet. Er hatte sich mit seinem Gesellenstück im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks NRW auf Innungs-, Kammer- und Landesebene durchgesetzt und den ersten Platz bei den Glasern erreicht - und das mit Traumnote 1.

Kreis Olpe Handwerker-Familie Moritz Dommes besuchte vor seiner Ausbildung die St.-Barbara-Realschule in Meggen, in seiner Freizeit spielt Moritz Dommes Fußball in der ersten Mannschaft des FC Langenei-Kickenbach. Moritz ist nicht der einzige Landessieger beim Leistungswettbewerb aus dem Hause Dommes. 2017 wurde sein älterer Bruder Jan (23) bei der Landesbesten-Ehrung NRW in der Mercatorhalle Duisburg bester Maurer in NRW. Auch er erreichte in der Gesellenprüfung fast die volle Punktzahl.

Fuß in Gips

Nicht nur diese Benotung ist außergewöhnlich, sondern auch das Gesellenstück und die -prüfung. Er hat eine mehrfarbige Bleiverglasung hergestellt, die das Familienwappen der Familie Dommes zeigt. Die 62 mal 112 Zentimeter große Verglasung soll später in einen weißen Holzrahmen eingefasst und mit LED-Lampen beleuchtet werden. Weil der Prüfling sich beim Fußballspiel den Mittelfußknochen gebrochen hatte, der jetzt mit einer Platte fixiert wurde, musste er die gesamte Gesellenprüfung mit einem Gips und mit Sondergenehmigung ablegen.

Lob vom Chef

Seine Hochachtung über das Werkstück drückt auch Uli Steinbach, Chef der Otto Steinbach GmbH (10 Mitarbeiter) in Altenhundem aus, wo Moritz Dommes seit August 2016 ausgebildet wurde. „Früher haben wir viele Bleiverglasungen hergestellt, aber bei dem heutigen Zeitgeist sind diese heute nicht mehr gefragt. Vielleicht kommt das später wieder in Mode, und dann kann das keiner mehr“, so Uli Steinbach, der den 1931 gegründeten Familienbetrieb in dritter Generation führt.

Moritz Dommes (3. von rechts) mit der Urkunde, die seinen Erfolg dokumentiert. Foto: Foto: Volker Eberts / WP

Moritz Dommes kann es. Das Glas als Werkstoff hat ihn nach seinem ersten Praktikum in der Firma sehr schnell interessiert. Bevor er seinen Namen unter den Ausbildungsvertrag setzte, schaute er einem Malerbetrieb und einem Elektroinstallateur über die Schulter, entschied sich dann für den Glaserberuf, Fachrichtung Verglasung und Glasbau. „Glas ist mal was anderes, die Arbeit ist vielseitig und anspruchsvoll“, so Dommes.

Meisterausbildung geplant

Und was sagt der Chef. „Moritz ist ein pfiffiger Bursche und vielseitig einsetzbar, aber nach der Lehre geht es hier erst richtig los“, sagt Uli Steinbach. Denn der Gesellenbrief soll noch lange nicht das Ende auf der beruflichen Karriereleiter darstellen. Für 2021 ist der Weg zur Meisterschule vorgesehen. „Aber zunächst soll er erstmal praktische Erfahrungen im Beruf sammeln, denn auf der Baustelle geht nicht immer alles glatt.“ Das weiß auch der Landessieger. Aber in welchem Job dürfte der Spruch „Scherben bringen Glück besser passen“ als im Glaserberuf.

Das prämierte Gesellenstück von Moritz Dommes: das Familienwappen als Bleiverglasung. Foto: Foto: Volker Eberts / WP

Die Meisterschule möchte Moritz Dommes gern im Vollzeitlehrgang, der neun Monate dauert, absolvieren. Deshalb hofft er, dass er auch beim Bundes-Leistungswettbewerb oben auf dem Treppchen steht.

Als Landessieger winkt ihm ein Weiterbildungsstipendium der Stiftung »Begabtenförderung berufliche Bildung gGmbH« in Höhe von rund 7200 Euro, als Bundessieger wäre eventuell noch mehr drin. Die Entscheidungen im Bundes-Leistungswettbewerb stehen aber noch aus. Wir drücken die Daumen.