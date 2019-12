Lennestadt. Der Täter durchbrach zunächst die Außenwand zur Waschanlage, wurde dabei aber von einer Videoanlage gefilmt. Täterbeschreibung liegt vor.

Altenhundem: Für 5000 Euro Zigaretten aus Tankstelle geklaut

In der Nacht zum Donnerstag brach ein unbekannter Täter zwischen 23.50 und 2.30 Uhr in eine Tankstelle auf der Hagener Straße in Altenhundem ein. Dabei entwendete er Zigaretten im Wert von rund 5000 Euro. Der Täter durchbrach zunächst die Außenwand einer zur Tankstelle dazugehörenden Waschanlage. Von dort aus brach er ein Loch in eine gemauerte Wand, die zum Büroraum der Tankstelle führte. Dabei robbte er in Bauchlage über den Boden bis zum Sicherungskasten und schaltete den Strom ab. Als schließlich der Alarm auslöste, flüchtete er. Aufgrund von Videoaufnahmen kann der Täter folgendermaßen beschrieben werden: - männlich - schlanke Figur - dunkle Hose - helle Jacke - heller Schal - helle Kopfbedeckung (vermutlich Schal oder Tuch) - schwarze Handschuhe - Taschenlampe.

Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren vor Ort. Es entstand ein Gesamtschaden im zehnstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.