Alle Päckchen kommen an

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alle Päckchen kommen an

Die Paketmengen sind in den Tagen vor Heiligabend extrem hoch, hinzu kommen unsichere Wetterverhältnisse.

Die Deutsche Post DHL garantiert aber: Im Regelfall kommen alle Päckchen und Pakete, die bis Freitag, 20. Dezember, abgegeben wurden, pünklich an Heiligabend an. DHL und DHL Express liefern sogar noch am 24. Dezember die letzten Päckchen aus.