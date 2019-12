Finnentrop. Ein kleiner Wohnungsbrand sorgte in der Nacht zu Freitag für einen Einsatz der Feuerwehr. Bewohner wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Adventskranz verursacht nächtliches Feuer in Finnentrop

Ein Feuer in einer Wohnung in Finnentrop hat am frühen Freitagmorgen 40 Einsatzkräfte der Einheiten aus Finnentrop und Bamenohl in den Schönholthauser Weg gerufen.

Um kurz vor 3 Uhr waren die Bewohner von Rauchmeldern geweckt worden und hatten den Notruf gewählt. In der Küche bzw. im Esszimmer fanden die ersteintreffenden Einsatzkräfte ein Feuer vor. Mittels Löschangriff konnten die Flammen gelöscht werden.

Sechs Personen, die sich in der Wohnung befanden, wurden vorsorglich mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren, um eine mögliche Rauchgasvergiftung bestmöglich behandeln zu können. Eine Nachfrage bei der Leitstelle der Polizei Olpe ergab, dass brennende Kerzen eines Adventskranzes die Ursache für das Feuer waren. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr auch das DRK Finnentrop, vier Rettungswagen sowie ein Notarzt.