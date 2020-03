Unfall A 45 bei Olpe: Tiertransporter rutscht in den Straßengraben

Olpe/Drolshagen. Zwischen Olpe und Drolshagen ist ein Tiertransporter auf der A 45 am Donnerstag von der Fahrbahn abgekommen. Der Lkw war zum Glück unbeladen.

Unverletzt geblieben ist ein 26 Jahre alter Lkw-Fahrer und seine 18-jährige Mitfahrerin bei einem Unfall auf der A 45 zwischen den Anschlusstellen Olpe und Drolshagen.

Er war mit seinem unbeladenen Tiertransporter in Richtung Dortmund unterwegs, als er aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam. Parallel zur Fahrbahn walzte er auf rund 90 Metern mehrere kleine Bäume nieder und zerstörte einen Schutzzaun. Am Ende prallte er in die rechte Schutzplanke und kam zum Stehen.

Ein Bergungsunternehmen musste das Lkw-Gespann schließlich bergen. Während die rechte Fahrspur gesperrt wurde, lief der Verkehr ohne Probleme an der Unfallstelle vorbei.