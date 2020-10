A 45: Anschlussstelle Drolshagen ab Montag gesperrt

Die Autobahnauffahrt Drolshagen an der A 45 wird ab Montag gesperrt.

Drolshagen. Die Anschlussstelle Drolshagen an der A 45 erhält eine neue Fahrbahndecke. Dafür werden Auf- und Abfahrt wochenlang gesperrt.

Mit der umfangreichen Sanierung der Anschlussstelle Drolshagen an der A 45 beginnt die Straßen-NRW-Autobahnniederlassung Hamm am kommenden Montag, 12. Oktober, um 9.30 Uhr. In Fahrtrichtung Frankfurt wird die Auf- und Abfahrt für vier Wochen gesperrt.

Die Autobahnniederlassung Hamm wird die Fahrbahn der Auf- und Abfahrt 34 Zentimeter aus- und im Anschluss neu einbauen. Danach folgt die Markierung. Die Anschlussstelle besitzt noch eine Standspur aus Betonfahrbahnplatten. 1400 Quadratmeter Betonfahrbahnfläche werden durch Asphalt komplett ersetzt. Insgesamt werden 4000 Quadratmeter Asphaltdecke jeweils in den Schichten Tragschicht (20 Zentimeter), Binderschicht (10 Zentimeter) und Fahrbahndecke (4 Zentimeter) hergestellt.

Straßen NRW investiert in die Sanierung 340.000 Euro aus Bundesmitteln.